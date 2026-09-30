El nuevo Fire TV Stick 4K llega a España sin Android y con un mando pensado para usarse a ciegas

Amazon ha puesto a la venta en España el nuevo Fire TV Stick 4K, el modelo que ocupa el centro de su catálogo de reproductores para la tele. Por fuera parece un stick más, pero el cambio importante está dentro, porque abandona el Android modificado que Amazon usaba desde hace años y funciona con Vega OS, el sistema operativo propio de la compañía.

Es el segundo stick de esta nueva generación, tras el Fire TV Stick HD que debutó a principios de año. Con él llega también un mando rediseñado desde cero, pensado para manejarse sin apartar la vista de la pantalla, que se puede comprar por separado y funciona con los Fire TV que ya hay en muchas casas.

Un Fire TV Stick 4K que ya no habla Android

Vega OS está basado en Linux y sustituye a Fire OS, la versión de Android que Amazon instalaba en sus dispositivos de streaming. Lo estrenó el Fire TV Stick 4K Select en 2025, y la compañía ya ha dejado por escrito que todos sus futuros sticks seguirán el mismo camino.

Para quien solo quiere ver series y películas, el cambio pasa casi inadvertido. El dispositivo trae de serie Alexa+ y la nueva experiencia Fire TV, y reúne en la pantalla de inicio aplicaciones como Prime Video, Netflix, RTVE Play, Movistar Plus, YouTube, Disney+, Apple TV y HBO Max, además de servicios VPN como ExpressVPN y Proton VPN. Las suscripciones, como siempre, se pagan aparte.

La otra cara es que Vega no permite instalar aplicaciones Android descargadas fuera de la tienda oficial. Quien usaba su Fire TV para cargar reproductores como Kodi o aplicaciones de IPTV de terceros pierde esa puerta con este modelo. Los Fire TV Stick 4K Max y Fire TV Cube que se venden ahora siguen funcionando con Fire OS.

Más pequeño y con un enchufe menos

El nuevo stick hereda el formato más compacto que estrenó el Fire TV Stick HD. La novedad más útil es la alimentación directa (Direct Power), que permite darle corriente desde el puerto USB del propio televisor con el cable incluido.

Así desaparece el adaptador de pared, lo que facilita esconderlo detrás de la tele y lo convierte en un buen compañero para llevar a un hotel o a la segunda residencia. Sobre el papel, Amazon promete además una navegación más rápida y fluida que la del modelo al que sustituye.

Adiós al laberinto de modelos

Con este lanzamiento, Amazon reordena su gama de sticks en tres escalones. El Fire TV Stick HD queda como opción de entrada, el nuevo Fire TV Stick 4K se sitúa en el centro como el equilibrio entre velocidad y precio, y el Fire TV Stick 4K Max se reserva para quien quiere más potencia, más almacenamiento y compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Ese último detalle importa a la hora de elegir. Si el televisor o la barra de sonido aprovechan esos formatos, el modelo que los ofrece es el 4K Max. Por encima de todos sigue el Fire TV Cube, con control por voz manos libres, y el resto de modelos anteriores seguirán en tiendas hasta agotar existencias.

Un mando que se lee con los dedos

El mando tiene un diseño asimétrico, con la parte superior plana y la inferior curvada y más pesada, de forma que se sabe cómo cogerlo sin necesidad de mirarlo. El botón de inicio, que según la compañía se pulsa de media más de 100 millones de veces al día en el conjunto de dispositivos Fire TV, tiene ahora una superficie metálica propia. El resto de botones están hundidos o tienen formas distintas, para encontrarlos con el tacto en una habitación a oscuras.

También hereda del mando más caro de la marca el botón de estrella personalizable, que sirve para abrir directamente la aplicación favorita o para activar y desactivar los subtítulos o la lupa en pantalla. Mantiene los botones de encendido, volumen y silencio para televisores, barras de sonido y receptores compatibles, y funciona con todos los reproductores Fire TV lanzados desde 2019.

El Remote Plus, la versión de aluminio que esperará a 2027

Amazon ya ha adelantado un tercer lanzamiento, el Fire TV Remote Plus, previsto para principios de 2027. Tendrá carcasa de aluminio y botones retroiluminados, y sustituirá al actual Alexa Voice Remote Pro.

Su función más práctica será Buscar mi mando. Basta con decir ‘Alexa, encuentra mi mando’ para que emita un sonido, y también puede activarse desde otro dispositivo Alexa compatible, la app de Alexa o la app Fire TV. De momento no tiene precio anunciado.

Casi a mitad de precio en su estreno

El Fire TV Stick 4K ya está disponible en España por 74,99 euros, con el nuevo mando incluido. Como oferta de lanzamiento de la propia Amazon, durante un tiempo limitado puede comprarse por 35,99 euros.

El nuevo mando por separado, pensado para quien quiera actualizar un Fire TV que ya tiene en casa, cuesta 15,99 euros. Por ahora solo admite reserva y los envíos empezarán a finales de octubre.