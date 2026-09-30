Los Soundcore P31i tienen traductor y cancelación de ruido y Anker los rebaja a menos de la mitad en el Prime Day

Los auriculares inalámbricos Soundcore P31i forman parte de la campaña de descuentos que Anker ha lanzado en Amazon con motivo del Prime Day y que se prolonga hasta el 7 de octubre. Según la tabla de precios de la compañía, el modelo baja de casi 70 euros a menos de 30 euros, un recorte del 57% que es el mayor de toda su selección. Reúnen cancelación de ruido adaptativa, traductor integrado y códec LDAC. Conviene ver qué hay detrás de cada una de esas etiquetas.

Una cancelación de ruido que decide sola cuánto hacer

La cancelación de ruido adaptativa ajusta el nivel de aislamiento al entorno, de modo que un vagón de metro y una oficina tranquila no reciben el mismo tratamiento. Soundcore asegura que puede atenuar hasta 52 dB. Junto a ella, los P31i incorporan un traductor por IA que, según la marca, funciona en tiempo real con más de 100 idiomas. Es una función pensada para viajes o para conversaciones con hablantes de otras lenguas, y la que más los aleja de unos auriculares convencionales.

Las 50 horas dependen de cómo los uses

Cada auricular ofrece hasta 12 horas de reproducción y el estuche eleva el total hasta las 50 horas, pero esa cifra se consigue con la cancelación de ruido desactivada. Con ella activa, la autonomía baja a 8 horas por carga y 40 horas en total, de acuerdo con las especificaciones de Soundcore. La carga rápida compensa parte de esa diferencia. Según la marca, 10 minutos en el estuche dan hasta 3,5 horas de uso.

LDAC, un códec que no lo decide todo el auricular

Los P31i cuentan con certificación de audio de alta resolución y son compatibles con LDAC, un códec Bluetooth desarrollado por Sony que transmite más datos que los formatos habituales. Los transductores son de 11 mm y llevan un recubrimiento de titanio. Hay una salvedad importante. LDAC solo funciona con móviles Android, así que un iPhone se queda con el códec AAC. La propia Soundcore avisa además de que activarlo reduce la autonomía y no permite utilizar el audio espacial a la vez.

Resistencia para la lluvia y llamadas con ruido de fondo

La certificación IP55 protege frente al polvo y agua, un nivel suficiente para la lluvia o el sudor del gimnasio, pero no para sumergirlos. Para las llamadas, Soundcore incluye seis micrófonos con un algoritmo de reducción de ruido por IA, que según la marca separa la voz del ruido de fondo, también en exteriores. En la tienda oficial de Soundcore España se ofrecen en azul, rosa, blanco y negro.

Cuánto cuestan y hasta cuándo dura la rebaja

El precio recomendado que figura en la web de Soundcore España es de casi 70 euros. Anker fija el precio de oferta en Amazon en menos de 30 euros, lo que supone el descuento del 57% que encabeza su campaña. La promoción se mantiene hasta el próximo miércoles 7 de octubre y se extiende a cargadores, baterías externas, altavoces y cámaras de la línea eufy.