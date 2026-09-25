Razer estrena la Kiyo V2 Pro, la webcam que promete plató profesional sin montar un plató

Razer amplía su catálogo de cámaras web con la Kiyo V2 Pro, un modelo que avanza un paso respecto a la generación anterior y que va dirigido a quienes emiten en directo, graban vídeos o dan clases online y se han cansado de que la webcam del portátil deje mucho que desear. Con ella, la marca busca ofrecer una imagen de estudio sin recurrir a una cámara réflex ni a un montaje complicado.

La lente se convierte en una compañera de plató

La Kiyo V2 Pro incorpora un objetivo gran angular de 86 grados que capta buena parte de la escena con poca distorsión en los bordes, algo útil tanto para mostrar toda una mesa de juego como para grabar contenido con varias personas delante de la cámara. El soporte pivotante se adapta a monitores y trípodes, así que la cámara puede colocarse en cualquier rincón del set.

La función de encuadre automático mueve la cámara en giro, inclinación y zoom para mantener al usuario centrado en plano incluso cuando se levanta a coger algo o cambia de postura. La cámara suma además una tapa de privacidad integrada, que cubre el objetivo con un simple giro cuando no se está grabando.

El sensor que promete ver en la oscuridad

La Kiyo V2 Pro cuenta con un sensor Sony STARVIS 2, un chip retroiluminado que, según Razer, permite captar más luz incluso en condiciones de casi total oscuridad. Gracias a él, la cámara graba en 4K a 60 FPS, una combinación con la que la marca asegura reducir el desenfoque por movimiento y mantener la imagen nítida en directos con mucho movimiento.

A eso se suma la tecnología de rango dinámico ultraalto, conocida como UHDR, que según la compañía captura más detalle tanto en las zonas iluminadas como en las sombras sin perder profundidad de color. El objetivo es evitar que las zonas claras se quemen o que las oscuras se conviertan en un bloque negro sin información, un problema habitual en las webcams con sensores más pequeños.

Los controles son de nivel DSLR

Razer ha incluido una función de mejora de imagen con un solo clic que ajusta de forma automática la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido según la luz de la sala. Para quien quiera ir más allá, el software de Razer da acceso a controles de nivel DSLR con los que ajustar manualmente el color, la nitidez y otros parámetros de la imagen.

Buena parte de estas funciones avanzadas, junto con el encuadre automático, requieren emparejar la cámara con Camo Studio. Razer ha cerrado un acuerdo con esta compañía para incluir de forma gratuita una suscripción a Camo Pro, normalmente de pago, así que el usuario no tiene que abonar nada extra para desbloquear estas opciones.

Disponibilidad y precio

La Razer Kiyo V2 Pro tiene un precio recomendado de 319 euros y ya puede comprarse en la web oficial, en las RazerStore físicas y en tiendas online seleccionadas, según he podido confirmar en la propia web de Razer para España. Se trata de la cámara web más avanzada de la gama Kiyo hasta la fecha, por encima de la Kiyo V2 y la Kiyo V2 X, pensada para quien ya ha superado la etapa de la webcam básica y busca resultados cercanos a los de una cámara de fotos sin cargar con su complejidad.