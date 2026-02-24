Razer Kiyo V2: la webcam 4K con IA para verte mejor sin volverte loco
Cuando uno piensa en Razer, lo habitual es imaginar teclados mecánicos, ratones gaming con luces RGB y portátiles potentes. Pero la Razer Kiyo V2 demuestra que la marca también sabe hacer periféricos “menos espectaculares” sobre el papel, pero clave en el día a día. La he estado utilizando tanto durante unas semanas y esta es mi experiencia.
Así es la Razer Kiyo V2
La Razer Kiyo V2 abandona el anillo de luz integrado de modelos anteriores y apuesta por algo más serio: mejor sensor, mejor procesamiento y funciones automáticas que realmente ayudan.
El diseño es sobrio, en negro mate, compacto y pensado para quedarse fijo encima del monitor. El soporte es estable, ajustable y compatible con trípode gracias a la rosca estándar. No hay virguerías estéticas, y eso es positivo: encaja tanto en una oficina como en un setup doméstico.
Un detalle importante es el obturador físico de privacidad. Se desliza y cubre completamente la lente. En tiempos de teletrabajo permanente, este pequeño gesto da mucha tranquilidad.
Tabla de características
