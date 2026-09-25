La transformación definitiva de Nicolas Cage ya tiene fecha de estreno en Prime Video: tráiler y reparto de ‘Madden’

A pesar de la reciente –e injusta– cancelación de la serie Spider-Noir, Nicolas Cage está viviendo un renacer artístico dentro de la industria. Gracias, en parte, a la ecléctica selección de proyectos que le han llevado a protagonizar títulos de serie B a auténticos fenómenos del cine independiente como su terrorífico villano en Longlegs. Y su futuro filmográfico tiene pinta de seguir replicando una combinación marciana de producciones que lo llevarán, entre otras, a recuperar su papel de El señor de la guerra en una secuela titulada Lords of War y a volver a ponerse a las órdenes del veterano John Woo en el thriller de acción, Gambino. Sin embargo, su transformación definitiva llegará bastante antes con el estreno de Madden, el último drama deportivo del cineasta David O. Russell.

Han pasado ya cuatro años desde que el cineasta norteamericano tuvo uno de sus peores desempeños en la taquilla con la fallida Ámsterdam. Sin embargo, y apartando sus polémicas, David O. Russell es uno de esos directores que mejor han sabido combinar la comercialidad y el impacto de los castings repletos de estrellas con la correspondiente aprobación de una Academia que le ha nominado hasta en ocho ocasiones a los Oscar.

Madden tendrá un estreno limitado en cines y en España la tendremos directamente en el catálogo de Prime Video, pero podría ser el típico proyecto que reconcilie al realizador con la prensa especializada, logrando por el camino unos buenos datos de audiencia dentro del terminal de la marca de Amazon.

Tráiler de ‘Madden’: Nicolas Cage «adora el juego»

En España su figura no es demasiado conocida, pero John Madden es uno de los rostros más influyentes e icónicos de la historia del fútbol norteamericano. Sobre todo por su reconocida carrera como entrenador, su carisma posterior como comentarista y por dar nombre a la legendaria franquicia de videojuegos Madden NFL.

En el adelanto se puede sentir la pasión del personaje y la entrega de un Cage que, caracterizado hasta el tuétano, transmite la energía de una cinta que, aparte de sentirse profundamente americana, mantiene un espíritu enérgico y romántico por la cultura deportiva de la NFL.

La trama se centrará en el punto de la vida de Madden en el que es obligado, por motivos de salud, a retirarse de su profesión de entrenador. Es entonces cuando comienza su vida como comentarista deportivo y, uniéndose a un programador de Harvard, crean el primer videojuego de fútbol americano.

El elenco estelar se completa con la presencia de Christian Bale, Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney, Shane Gillis y Dan Matteucci.

¿Cuándo se estrena ‘Madden’?

Madden se estrenará en algunos cines norteamericanos el próximo 11 de noviembre. En España, la tendremos dentro del catálogo de Prime Video a partir del día 18 del mismo mes.