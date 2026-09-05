Amazon cancela ‘Spider-Noir’ tras una fantástica primera temporada: adiós al Nicolas Cage superhéroe

La propiedad intelectual del Hombre Araña jamás había gozado de tan buena salud como en este 2026. En el cine, este verano, Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en la tercera película más taquillera del séptimo arte, recaudando 2.341 millones de dólares en todo el mundo. En la televisión, Spider-Noir sorprendió a todos con un Nicolas Cage pletórico, cosechando grandes reseñas por parte de la prensa especializada y obteniendo por el camino, 11 nominaciones a los Emmy. Sin embargo, y desgraciadamente para los fans de la serie de Prime Video, Amazon ha cancelado hace algunas horas el show creado por Oren Uziel y Steve Lightfoot.

La noticia ha llamado la atención de los espectadores y de los medios. Sobre todo, porque en el circuito de premios la ficción superheroica es una de las grandes favoritas del terminal fundado por Jeff Bezos. Y si a esto se le suma su 92% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes, la decisión parece todavía más extraña y errática.

Spider-Noir fue la primera serie relacionada con Marvel que surgió, fruto del acuerdo de Amazon y Sony Pictures TV que pretende desarrollar personajes e historias del «Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures». El propio estudio de origen nipón explica que dicha licencia abarca más de 900 personajes de la casa de las ideas relacionados con el trepamuros y, aunque han cancelado la narración detectivesca protagonizada por el ganador del Oscar por Leaving Las Vegas (1995), otra colaboración ya está en desarrollo y se espera que se anuncie en los próximos meses.

‘Spider-Noir’: Ben Reilly es un Hombre Araña detective

La serie se basó en el personaje homónimo de los cómics, el cual vive en una dimensión alternativa durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. Ben Reilly se ve obligado a lidiar con su pasado y con una tragedia personal, mientras pretende resurgir como superhéroe.

Según datos de Nielsen, Spider-Noir llegó a obtener hasta 2.600 millones de minutos de visualización en su primer mes y medio, con un diseño de producción apabullante, que apostaba tanto por el blanco y negro como por una opción saturada también muy aplaudida.

Tal y como cuenta Variety, no existe ninguna explicación oficial al respecto, aunque todo apunta a que desde Amazon no quieren seguir invirtiendo en una serie que, por presupuesto, puede ser demasiado costosa. No obstante, la cancelación no significa el fin del acuerdo y pronto, seguramente, terminemos teniendo más noticias de otros contenidos relacionados con la IP.

Cage volverá a ser Ben Reilly en la animación

Spider-Noir se ha cancelado, pero eso no quiere decir que Nicolas Cage no vaya a seguir encarnando a esta versión del Hombre Araña. El californiano ofrecerá su voz al rol en 2027, cuando se estrene la cinta animada Spider-Man: Más allá del multiverso, la cual cerrará la trilogía de Miles Morales ideada por Phil Lord y Christopher Miller.