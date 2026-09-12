El brutal enfrentamiento de George Clooney con un consagrado director: «Un tipo miserable que hace de tu vida un infierno»

El público sólo ve el resultado final, pero el set de rodaje está a menudo repleto de tensiones que pueden terminar explotando en cualquier momento. A lo largo de la historia del celuloide, son de sobra conocidas las actitudes déspotas de Stanley Kubrick en El resplandor o cómo Bette Davis y Joan Crawford mantuvieron una rivalidad legendaria que terminó colapsando en el accidentado rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Hoy, el enfrentamiento que queremos recordar no es tan conocido, pero llama la atención viniendo del que para muchos es el caballero de Hollywood: George Clooney llegó a pelearse cuerpo a cuerpo con uno de los cineastas más exitosos de la meca del séptimo arte.

La anécdota fue recordada recientemente por Clooney en una entrevista concedida junto a Brad Pitt por la promoción de Wolfs. Ahí, el ganador del Oscar explicó que a su edad ya no estaba dispuesto a malgastar meses de rodaje con directores insoportables, sacando a colación el caso de David O. Russell, el realizador al que se terminó enfrentando en el rodaje de Tres reyes (1999).

George Clooney, sobre David O. Russell: «Es un tipo miserable»

Según se recuerda y comentan varios testigos (entre ellos Clooney), el comportamiento tiránico de O. Russell en el set de filmación de la cinta generó un clima hostil.

El autor llevaba varios días humillando, empujando y gritando constantemente a los trabajadores, los cuales no podían defenderse de ninguna forma frente al que era su jefe. Sin embargo, todo estalló un día en el que, después de traspasar varios topes de comportamiento, O. Russell agredió físicamente a un extra. Clooney se interpuso señalándole que no podía tratar así a la gente, lo cual desencadenó un conflicto todavía mayor entre el actor de Ocean’s Twelve y el cineasta.

Conforme cuentan los asistentes, Russell agarró del cuello a Clooney y este lo atrapó en una llave, antes de que los miembros del equipo tuviesen que separarlos a la fuerza.

La estrella confesó que aquel rodaje fue, sin excepción, «la peor experiencia» de su vida y, por su parte, O. Russell aseguró que no volvería a hacer otra película con el actor ni aunque le pagasen 20 millones de dólares.

Hablando con GQ, Clooney recordaba así el enfrentamiento:

«Cuanto más envejeces, la gestión del tiempo es muy diferente. Cinco meses de tu vida es mucho tiempo. Así que no se trata solo de: ‘Oh, voy a hacer una película genial, como Tres Reyes, y voy a tener a un tipo miserable que hace de tu vida un infierno, como David O. Russell, que hace que la vida de cada persona del equipo sea un infierno. No vale la pena. No en este momento de mi vida. Solo para tener un buen producto».

Clooney no volvió a colaborar con O. Russell, pero este siguió siendo uno de los directores más destacados de Estados Unidos, llegando a estar varias veces nominado al Oscar por películas como El lado bueno de las cosas y The Fighter.

La actitud de O. Russell no es un hecho aislado

La pelea no fue un hecho aislado; posteriormente, la actriz Amy Adams confesó que el director la hacía llorar en el set todos los días en el rodaje de La gran estafa americana, teniendo que intervenir Christian Bale para parar su iracunda actitud.

En 2026 estrenará el biopic Madden, el cual también ha sufrido el boicot de un equipo que ha terminado hasta el gorro de las actitudes denigrantes de O. Russell.