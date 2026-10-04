Geoffrey Rush quiere regresar a ‘Piratas del Caribe 6’ pero pone una condición importante

La franquicia Piratas del Caribe se ha convertido en un gran tesoro compuesto por ahora por 5 películas, que se estrenaron entre 2003 y 2017. Además de su recaudación, esta saga cuenta con un batallón de seguidores en todo el mundo que ya tienen ganas de volver a ver al capitán Jack Sparrow, al que daba vida el actor Johnny Depp, de nuevo en acción. Aunque la producción de esta nueva entrega se ha retrasado casi diez años por problemas de guion y diversas complicaciones, Disney está preparando una sexta entrega de Piratas del Caribe en la que posiblemente estará este actor, pero con otro papel.

Aunque todavía no se ha confirmado la presencia del actor Johnny Deep en esta nueva producción, lo que está claro es que también van a estar en la sexta entrega de Piratas del Caribe la actriz Margot Robbie y el actor Geoffrey Rush, conocido por haber interpretado el papel del capitán Héctor Barbossa. En una entrevista de Rush en Entertainment Weekly durante el Festival de Cine de Toronto, el actor comentó lo siguiente: «No quiero que sea demasiado insípido y demasiado fácil. Como si solo volviera por el dinero. Tengo mucho respeto por la gran y fascinante historia que se ha construido en esos veinte años».

El regreso de Johnny Deep a Piratas del Caribe

Lo que por ahora se ha confirmado, según informa Deadline basándose en fuentes cercanas a la producción, es que esta secuela «no se percibirá como la enésima historia del capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario».

El regreso de Johnny Deep a la saga parecía imposible, pero ahora tras ganar el juicio por difamación a su exmujer Amber Heard, la situación ha cambiado y tanto Disney como el actor están dispuestos a volver a trabajar juntos en esta nueva entrega de la franquicia.

El actor dijo en ese momento crítico, en el que el que Amber Head y Deep se lanzaron toda una serie de acusaciones cruzadas, que se sentía traicionado. De hecho, una de las consecuencias para el actor fue que Warner Bros. prescindió de Depp para la saga de Animales fantásticos que fue sustituido por el actor Mads Mikkelsen en el papel de Grindelwald.

El actor Johnny Depp estuvo en diferentes proyectos independientes y prepara su regreso de nuevo a Hollywood el 13 de noviembre con Scrooge y los fantasmas de la Navidad, una adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens.

Según Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe, explicó mientras pasó por la alfombra roja de la D23 a Deadline: «Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en el guion. Esperamos poder sacarlo adelante».

Lo que sabemos de la sexta entrega de Piratas del Caribe

Por ahora la saga de Piratas del Caribe estaba compuesta por cinco películas: La maldición de la Perla Negra que se estrenó en 2003, El cofre del hombre muerto en 2006, En el fin del mundo en 2007, En mareas misteriosas en 2011 y finalmente La venganza de Salazar en 2017.

El responsable del nuevo proyecto es Jerry Bruckheimer que es el productor principal de Piratas del Caribe y también el responsable de éxitos como Top Gun: Maverick y F1: La película. Bruckheimer es el gran defensor de que Piratas del Caribe 6 cuente de nuevo con Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow.

Hay que recordar que en 2020, en el momento en que la carrera de Depp estaba acabado, fue cuando Disney anunció que había fichado a la actriz Margot Robbie, conocida por todos por Barbie, para protagonizar una nueva entrega de Piratas del Caribe sin Jack Sparrow. También habían sido contratados para esta sexta película como guionistas Craig Mazin (Chernobyl) y Ted Elliott que fue el responsable de escribir las primera entregas de la saga.

Mientras que Margot Robbie estuvo enredada en la promoción de Barbie, este proyecto estuvo parado y ahora está resurgiendo de la mano de Krystyn Wilson-Cairns (1917). Según los últimos rumores Bruckheimer ha decidido que la sexta entrega de la saga será tanto una secuela de las anteriores películas como un reboot. En cuanto al Johnny Deep, parece ser que hay negociaciones para que vuelva pero como secundario.

Además, también se ha filtrado que se pretende volver al espíritu de las primeras películas cuando las aventuras de Jack Sparrow (Johnny Deep) tenía que competir por el interés de los espectadores por la historia de amor entre el joven herrero Will Turner (Orlando Bloom) y la hija del gobernador Elizabeth Swann (Keira Knightley). Los dos actores aparecían en las películas La maldición del Perla Negra, El cofre de la muerte y En el fin del mundo.

En esta sexta entrega de la saga Piratas del Caribe la participación de Margot Robbie supone una nueva oportunidad para la saga que contará con nuevos personajes como el hijo de Jack Sparrow. Estaremos muy atentos a las noticias sobre esta nueva entrega de la conocida cinta.