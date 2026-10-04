Juan Antonio Bayona podría volver a la saga de ‘Jurassic World’: es el director perfecto para dirigir la próxima película

Pocos cineastas españoles pueden presumir de haber hecho carrera en Hollywood, a los mandos de sagas tan potentes como Jurassic World. Juan Antonio Bayona es uno de ellos. Tras firmar auténticos taquillazos patrios como El orfanato (2007) y descubrir a Tom Holland en Lo imposible (2012), aparte de lograr una nominación al Oscar para Naomi Watts, el director catalán comenzó su andadura por la industria norteamericana, filmando el episodio piloto de la serie Penny Dreadful y logrando seguir reuniendo a un potente casting internacional para Un monstruo viene a verme. Ahora, ocho años después de dirigir Jurassic World: El reino caído, Bayona se postula para ser el responsable de la próxima entrega de la franquicia.

Desde el estreno de la obra maestra de Steven Spielberg en 1993, la propiedad intelectual del universo creado por Michael Crichton ha ido devaluando su calidad, pero funcionando como un filón lucrativo en el box office. La licencia ha cosechado más de 7.700 millones de dólares entre sus siete entregas. La última, Jurassic World: El renacer logró recaudar 872 millones en 2025. A pesar de los buenos resultados económicos, sabemos desde hace meses que Gareth Edwards no volverá a sentarse en la silla de director debido a las diferencias creativas que ha tenido con Universal Pictures y Amblin Entertainment y, por eso, la vuelta de un gran conocedor de la IP como Bayona está sonando en los últimos días con fuerza.

Juan Antonio Bayona podría dirigir ‘Jurassic World 8’

Todavía sin un título oficial, el periodista e insider Jef Sneider compartía en su boletín que fuentes cercanas al estudio tenían a J.A. Bayona posicionado en lo más alto de la lista de candidatos para la nueva entrega jurásica. Una información de la que rápidamente se hicieron eco otros medios especializados como THR y TheWrap.

El cineasta patrio es quizás el hombre perfecto para afrontar la próxima continuación. Ya sabe lo que es dirigir un capítulo de la saga, sabe manejar grandes presupuestos y tiene la total confianza y visto bueno de Spielberg. A todo esto se le debe sumar su gran talento generando terror y tensión narrativa y su reciente éxito crítico en Hollywood con La sociedad de la nieve (2023).

¿Qué estrellas volverán en la próxima entrega? ¿De qué tratará la historia? ¿Cuándo llegará a los cines?

Se espera que la nueva entrega sea una secuela directa de El renacer, explorando las consecuencias globales de la liberación del ADN de los dinosaurios por todo el planeta.

Según se ha ido revelando, se espera que el filme huya del formato de una trilogía y busque tener un tratamiento autoconclusivo. Se desconoce la trama, pero desde Universal Pictures quieren sí o sí, la vuelta de Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali.

Jurassic World 8 buscará llegar a los cines en el verano de 2028.