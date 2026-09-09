La reflexión de Stanley Kubrick sobre la educación: «Pienso que el gran error en las escuelas es tratar de enseñar a los niños usando el miedo como motivación»

Ninguno de sus trabajos se llevó el Oscar a la mejor película y ni siquiera su trabajo como director fue recompensado en algún momento por la Academia. Sin embargo, Stanley Kubrick está considerado por una mayoría de cinéfilos como uno de los más grandes cineastas de la historia del séptimo arte. No es para menos, sobre todo viniendo del responsable de 2001: Una odisea en el espacio (1968), ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964) o Barry Lyndon (1975). Con su cine, el realizador estadounidense inspiró a cientos de directores posteriores, siendo imposible imaginar el tratamiento audiovisual y narrativo de perfiles actuales como Christopher Nolan y Denis Villeneuve, sin la herencia de Kubrick.

Con sus largometrajes, el meticuloso autor no sólo nos regaló piezas cargadas de simbolismo y proeza audiovisual, sino que, en cierto sentido, también nos advertía del gran problema de la educación en la sociedad: el uso del terror y la presión hacia el fracaso como motor principal de enseñanza.

Kubrick, sobre el error de las escuelas actuales: los efectos del miedo

Bajo este prisma y tema, a priori ajeno a su disciplina, Stanley Kubrick profirió una de sus reflexiones más populares en 1970, dentro de una entrevista concedida a la revista Life.

«Pienso que el gran error en las escuelas es tratar de enseñar a los niños usando el miedo como motivación», explicaba el director en el prestigioso medio norteamericano. El contexto de la entrevista con el periodista Brad Darrach sucedía en un momento clave para la carrera de Kubrick. Acababa de cosechar un éxito increíble por 2001: Una odisea en el espacio y se encontraba en plena fase de preproducción para La naranja mecánica (1971). Pero los temas tratados por el cineasta excedieron su simple desempeño como narrador, hablando de la naturaleza humana o el futuro de la sociedad.

En su explicación seguida de la mencionada frase, Kubrick contraponía el concepto del miedo como arma pedagógica frente al interés genuino por aprender: «El interés puede producir aprendizaje a una escala que, comparada con la del miedo, es como una explosión nuclear frente a un petardo».

La paradoja de este pensamiento se reproduce en su propio cine, donde en la mayoría de sus películas el realizador retrata cómo las instituciones y el Estado utilizan ese miedo, la violencia o la disciplina para terminar deshumanizando cualquier atisbo de individualidad.

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Stanley Kubrick?

Gracias al streaming, la ecléctica filmografía de uno de los más grandes cineastas del cine: