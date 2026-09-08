A la IA le encanta el cine clásico: le pregunté a la inteligencia artificial por las 10 obras maestras del cine y esta fue su respuesta

La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse y en la industria audiovisual cada vez son más las voces que claman por un uso adaptado de ella que simplifique procesos costosos, dejando a los creadores más tiempo para perfilar la creatividad de sus historias. Sin embargo, y a pesar de ser una tecnología asociada a los tiempos modernos, la IA no tiene ninguna duda al responder preguntas tan complejas e inabarcables como cuáles son las 10 obras maestras del cine, priorizando los filmes del cine clásico.

Preguntándole a ChatGPT por dicho ranking, lo primero que menciona la conocida inteligencia artificial es la complejidad de elaborar una lista global, pues no existe un canon universal. Eso sí, en su elección personal, la herramienta de OpenAI no ha escogido a ninguna película estrenada en el siglo XXI. Este es el variado top 10 de la plataforma de IA:

Las 10 obras maestras del cine para la IA

10. ‘El ladrón de bicicletas’ (1948)

No es de extrañar que, por su impacto, ChatGPT haya escogido a la cinta de Vittorio de Sica como la máxima representante del neorrealismo italiano. Bajo una trama aparentemente sencilla, la adaptación de la novela homónima de Luigi Bartolini es una pieza devastadora sobre las miserias y la condición humana.

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9. ‘Apocalypse Now’ (1979)

En el momento del estreno, la recepción crítica de Apocalypse Now no fue demasiado popular. No obstante, con el tiempo se ha convertido en un título de culto cuyo mito trasciende a todos los problemas que Francis Ford Coppola tuvo en un rodaje que el propio director definió como una guerra en sí mismo.

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8.’Persona’ (1966)

La inteligencia artificial también tiene un hueco para el cine sueco. Concretamente para la influyente obra maestra de Ingmar Bergman. Un concepto argumental que ha sido revisitado en múltiples ocasiones y cuyo plano insignia, el del perfil y frontal de ambas protagonistas, ha sido replicado en cientos de producciones posteriores.

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7. ‘Fellini, ocho y medio’ (1963)

Al igual que sucede con el trabajo de Bergman, la obra maestra de Federico Fellini quizás es la primera prueba fehaciente de ese cine autobiográfico tan de moda en la industria actual. Un Marcello Mastroianni apoteósico en un ejercicio de creatividad metacinematográfica inolvidable.

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6. ‘Los siete samuráis’ (1954)

La IA no podía pasar por alto la obra maestra de Akira Kurosawa. Un título histórico que nos sitúa en el Japón feudal del siglo XVI, en el que una aldea de campesinos indefensos es atacada repetidamente por una banda de forajidos. Para defenderse y poner fin a esa tiranía, contrata a un grupo de samuráis para que los protejan.

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5. ‘Cuentos de Tokio’ (1953)

Kurosawa no es el único cineasta nipón de la lista. Yasujirō Ozu nos pone en la piel de una pareja de ancianos que viaja a Tokio para visitar a sus hijos, pero como ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, deciden enviarlos a un balneario.

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4.’Vertigo’ (1958)

Alfred Hitchcock no podía no aparecer en el ranking de la inteligencia artificial. De todas las obras maestras del mago del suspense, la IA ha escogido su vertiente más autoral. Un thriller psicológico obsesivo protagonizado por James Stewart y Kim Novak.

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3. ‘El padrino’ (1972)

Ya sabemos que es un tópico incluirla en cualquier lista, pero sacarla de un top que hable de lo mejor del séptimo arte es una simple necedad. Una historia que se mantiene vigente y que explica la relevancia de Coppola como autor en los 70.

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2. ‘2001: Una odisea en el espacio’ (1968)

El Magnum Opus de Stanley Kubrick es la pieza de ciencia ficción más notoria y aspiracional de la historia del celuloide. Una revolución autoral en una época en la que el subgénero no era demasiado apreciado entre el academicismo.

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1. ‘Ciudadano Kane’ (1941)

Orson Welles desplegó toda una serie de recursos narrativos inauditos para los años 40. Profundidad de campo absoluta, contrapicados extremos, diálogos superpuestos e incluso la ruptura de la cuarta pared. Todo ello para terminar ejecutando una película atemporal que resiste como ninguna el paso del tiempo.