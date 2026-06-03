Martin Scorsese se pasa a la IA: «Me interesa cómo puede expandir los límites de la creatividad»

Por más que algunas voces ilustres del séptimo arte se posicionen firmemente en contra de la inteligencia artificial, la innovadora tecnología no va a desaparecer por arte de magia. Porque puede que realidades como la de la actriz ficticia Tilly Norwood nunca vayan a representar una amenaza real, pero dentro del desarrollo de los proyectos existen toda una serie de procesos costosos que, con la ayuda de ciertos algoritmos inteligentes, pueden simplificarse, ahorrando tiempo y dinero a las arcas de los estudios. Ahora, uno de los cineastas más relevantes de la industria ha dado el primer paso en el camino hacia la aceptación popular de la controvertida herramienta: Martin Scorsese se ha unido a una empresa de IA emergente llamada Black Forest Labs.

Según la noticia, compartida por el propio director de Uno de de los nuestros (1990), Scorsese ejercería como asesor y patrocinador de esta empresa de IA, alegando que el celuloide tiene poco más de 120 años de historia y que este no puede frenar las posibilidades que se le presenten a la disciplina artística. Eso sí, en sus declaraciones el oscarizado realizador ha dejado bastante claro que su uso y experimentación se limita –casi en exclusiva– a la creación de guiones gráficos que le permiten visualizar mejor el trabajo de su equipo.

En el vídeo compartido con la marca, Scorsese nunca le dicta nada a la IA, sino que son otros los que matizan las sugerencias del autor para que desde el programa de Black Forest Labs se ejecuten las indicaciones de una forma precisa y prácticamente instantánea.

Martin Scorsese apuesta por la IA para agilizar procesos costosos

Scorsese explicaba su nueva relación con la IA en un comunicado compartido para el New York Times, donde argumentaba así su reciente interés:

«Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo eso puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público. Recuerden que el cine es un medio joven, con apenas 125 años de antigüedad, así que debemos estar abiertos a su evolución».

Después, el neoyorquino de ascendencia italoamericano explicó cómo su relación con Black Forest Labs podría mejorar su trabajo:

Martin Scorsese is an advisor to Black Forest Labs. He’s spent six decades shaping how the world sees stories. Now he’s helping us shape visual intelligence with human taste and craft at the center. We sat down with him for a working storyboarding session using FLUX. pic.twitter.com/0vIXYsTMV0 — Black Forest Labs (@bfl_ai) June 2, 2026

«Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno visualiza a los actores y al equipo técnico. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir… Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo: el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía».

Black Forest Labs fue fundada en 2024 por Robin Rombach y en su junta directiva cuenta con otro gran visionario de la narración visual, el director de Titanic (1997) y Avatar (2009), James Cameron.

¿La ha utilizado en su próxima película?

En la misma explicación al reconocido medio, Scorsese también aseguró que había utilizado la IA en una escena hace poco y que la posibilidad de visualizar y compartir ese guion gráfico fue «muy liberador». Aquello, según cuenta, le permitió al equipo avanzar más rápido «sin sacrificar la calidad ni la técnica».

A new Martin Scorsese film starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence.#WhatHappensAtNight is now in production. pic.twitter.com/1hGlPomsCd — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2026

El cineasta no reveló para qué era dicha secuencia, pero por los tiempos marcados podría tratarse de su próximo proyecto, la adaptación What Happens At Night , donde ha vuelto a colaborar con Leonardo DiCaprio y por primera vez, con Jennifer Lawrence.