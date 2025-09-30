¿Quién es Tilly Norwood?: la primera actriz generada por IA pone en jaque a Hollywood

El debate de la inteligencia artificial lleva presente en la industria audiovisual desde hace más de un año. Pero a diferencia de otras tecnologías, los automatismos y avances de los modelos de imágenes generativas están dando pasos agigantados. Al principio, fuimos testigos de la clonación de voces (con sus respectivas denuncias en Hollywood), después tuvimos vídeos e instantáneas que funcionaban más como una curiosidad o meme, que como un valor real en el terreno artístico. Sin embargo, Tilly Norwood ya está aquí: es la primer actriz generada por IA que pretende revolucionar el desempeño actoral en la meca del cine.

Puede que hasta hoy, al espectador medio esta nueva estrella digital no le suene de nada. No obstante, su presencia lleva siendo durante semanas la comidilla de las grandes majors, refiriéndose a ella como el próximo rostro viral del séptimo arte. Mientras otros no pueden dejar de ver en este cara algorítmica, un precedente distópico bastante desalentador. Porque no olvidemos que en la última gran huelga de la industria norteamericana, los usos de las inteligencias artificiales fueron un punto de discordia relevante en el conflicto entre sindicatos y los estudios. Tilly Norwood ha sido creada por Particle6 Productions Ltd., una compañía que celebró una presentación en Zúrich el pasado fin de semana, augurando que esta sería «la estrella de la próxima generación».

¿Quién es Tilly Norwood?

Por el momento, el terreno de las series y las piezas largas parecen un esfuerzo demasiado titánico para la capacidad generativa de Tilly Norwood. Así que seguramente, en el futuro la veremos sobre todo en cortometrajes. Aunque otras empresas como OpenAI ya han anunciado Critterz, la primera cinta creada íntegramente por inteligencia artificial.

La energía empresarial y el entusiasmo del marketing deberán refrenar la desconfianza de los espectadores, los cuales no parecen muy afines a querer emocionarse con figuras que realmente no existen. De hecho, el sindicato SAG-AFTRA ha lanzado un comunicado donde se critica abiertamente esta tendencia que quiere prescindir de los actores reales: «SAG-AFTRA cree que la creatividad está y debe seguir estando, centrada en el ser humano. El sindicato se opone a la sustitución de artistas humanos por sintéticos», podía leerse en su mensaje.

Tilly Norwood: la «nueva» Natalie Portman

Tilly Norwood se presenta como una intérprete real, como una actriz con domicilio en Londres (por supuesto, ficticio) y su propia página web. La ambiciosa idea de la marca no es otra que la de seguir generando talentos virtuales como ella y según la propia directora de Particle6, Eline Van der Velden, en el el innovador modelo de negocio desean que Tilly sea «la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman».

En declaraciones recogidas por Wired, Van der Velden expresó como el escepticismo inicial de la industria del entretenimiento se está desvaneciendo poco a poco: «Tuvimos muchas reuniones en febrero, más o menos todo el mundo decía ‘Esto es una tontería, nunca va a ocurrir’. Hacia mayo, en cambio decían ‘Tenemos que hacer algo al respecto’». Según cuenta la CEO, ya hay varios agentes y compañías de representación a los que les gustaría contar con Tilly Norwood. Por el momento, la incipiente artista digital todavía no ha sido oficialmente contratada para ningún proyecto.