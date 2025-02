Los Oscar planean obligar a las películas a decir si han utilización inteligencia artificial

La alfombra roja de la meca del cine siempre suele ser un evento abarrotado de polémicas y decisiones cuestionables. Pero incluso con su tradición repleta de controversias, este 2025 podría coronarse en lo extra cinematográfico. El núcleo de todo ello lo representa, a todas luces, el caso de Emilia Pérez. La película dirigida por Jacques Audiard fue, desde su proyección en cines, un auténtico dolor de cabeza para las distribuidoras. Porque sumado al vapuleo mediático contra Karla Sofía Gascón, la ligereza con la que la cinta trata el tema del narcotráfico no ha gustado nada al público latinoamericano, especialmente en México, país donde se ambienta este atípico musical. No obstante, por si el desempeño de la nominada en 13 categorías no fuese suficiente, el debate sobre la inteligencia artificial también ha llegado a la última edición de los premios Oscar. Hasta un punto donde la Academia se plantea ahora obligar a las productoras a informar sobre la utilización de dicha tecnología en los proyectos.

Los avances a pasos agigantados de la IA están marcando el devenir de un gran número de profesiones y por tanto, el futuro de varios mercados laborales. Pero sobre todo, la problemática sometida al debate popular se está dando en los procesos artísticos. A nadie le preocupa que la innovación en este campo pueda solventar tareas engorrosos en entornos de oficina. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial aborda el talento creativo y la creación de los artistas, algo parece apelar al interior más recóndito de nuestro humanismo, aplicándose una defensa mucho más vehemente que en la de otros sectores.

Uno de los puntos de inflexión llegó hace casi dos años, con la huelga de guionistas y actores. Protesta que duró casi seis meses y donde entre otras cosas, se exigía un mayor control en el empleo de estas herramientas innovadoras. Tanto el SAG-AFTRA (sindicato de intérpretes) como el WGA (sindicato de escritores y guionistas), lograron convencer a las grandes majors y distribuidoras de que el uso de la inteligencia artificial debería estar condicionado a los propios escritores y que bajo ningún concepto, las compañías podrían replicar la voz ni el rostro de los actores sin su consentimiento. Desgraciadamente y aún con todo, la próxima edición de los Oscar tiene a varias producciones implicadas en la utilización de las inteligencias generativas.

Los Oscar y la inteligencia artificial

Una de las principales causantes de que la inteligencia artificial sea el centro del debate es The Butalist. La elogiada película dirigida por Brady Corbet tiene 10 nominaciones de la Academia y es con diferencia, la gran apuesta a la que se enfrenta Emilia Pérez. Críticas fantásticas y una dirección monumental podrían auspiciar una victoria en los Oscar. Eso sí, en su camino habrá que ver si la utilización de la IA en su edición le pasa factura en la gala. Porque la cinta protagonizada por Adrien Brody usó la voz de su montador con el objetivo de perfeccionar el acento húngaro del personaje del actor de El pianista y su compañera de reparto, Felicity Jones. Esa dicción fue replicada bajo un programa generativo y aunque Corbet haya salido a defender que esto era algo muy anecdótico, lo cierto es que el mero uso supone una siembra de duda y consternación para muchos.

The Butalist no es la única película que ha utilizado la inteligencia artificial. Dune: Parte Dos, Emilia Pérez y A Complete Unknown también se sabe que usaron IA. Por ello y con el crecimiento exponencial en el empleo de estas técnicas, Variety ha publicado supuesta información donde aparentemente, la Academia tendría la intención de aplicar una normativa de transparencia en el que cada producción candidata debería explicar cómo y en qué puntos de la historia ha utilizado la tecnología.

La IA en Hollywood

En la actualidad, todavía no existe una obligación como tal sobre la utilización de la inteligencia artificial. Únicamente, se da un formulario de divulgación puramente opcional en el que los proyectos pueden compartir si lo desean, dicha información.

Más allá de los largometrajes que llegarán a los Oscar 2025, la meca del cine ha tenido varios ejemplos del uso de la herramienta en grandes producciones como Furiosa. El personaje de Ian Holm fue recreado digitalmente para Alien: Romulus y el caso más evidente, lo encontramos en Here de Robert Zemeckis, donde Tom Hanks y Robin Wright fueron rejuvenecidos para la película.

¿Logrará establecerse un control estricto en la utilización de la IA para los Oscar 2026? ¿Podría esto mermar el avance productivo del audiovisual comercial? Para obtener respuestas sobre la configuración y empleo de la inteligencia artificial, parece que tendremos que no tendremos que esperar demasiado.