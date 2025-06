Alerta del padre de la IA por lo que llega: «La gente no es consciente»

La gente no es consciente de lo que puede pasar, el padre de la IA lanza una importante alerta por lo que llega. Este mundo el que vivimos está sometido cada vez a más y más tecnología que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de una serie de novedades que van de la mano y que tienen a este elemento de eje principal.

La Inteligencia Artificial ha pasado de ser ciencia ficción o nuestra compañera diaria. Ha enganchado a millones de personas que han encontrado en ella un fiel consejero. Sin duda alguna, se ha convertido en la mejor alternativa a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio en la manera de vivir o de sucumbir ante una serie de elementos que pueden convertirse en un cambio de ciclo destacado. Sin duda alguna habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que serán esenciales.

Los expertos no paran de lanzar advertencias ante lo que puede llegar en un futuro no muy lejano. En cierta manera tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

Es momento de apostar por un destacado cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones o en una pesadilla. Muy al estilo de la película por excelencia en la que se nos descubrió la IA. Hace unos años Terminator nos alertaba de lo que podía pasar con las máquinas.

Los años en los que la ciencia ficción se ha acabado convirtiendo en un extra de buenas sensaciones. De la realidad a una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en breve. De ese riesgo de que las máquinas se hicieran con el control, a una vida en la que pocos nos imaginamos sin el teléfono o el ordenador.

Se han convertido en las herramientas principales de una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marquen estos días que tenemos por delante y que nos invitan a una profunda reflexión.

Todas las alertas estarán activadas ante una IA que puede acabar convirtiéndose en un problema para todos. Por lo que ha llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta el momento no esperaríamos.

Tal y como ha dicho este experto en un medio como CDS News: «El padrino de la IA» Geoffrey Hinton se despertó en medio de la noche del año pasado con la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Física. Dijo que nunca esperó tal reconocimiento. «Soñé con ganar uno por averiguar cómo funciona el cerebro. Pero no me di cuenta de cómo funciona el cerebro, pero gané uno de todos modos», dijo Hinton. El investigador de 77 años ganó el premio por su trabajo pionero en redes neuronales, proponiendo en 1986 un método para predecir la siguiente palabra en una secuencia, ahora el concepto fundamental detrás de los grandes modelos de lenguaje de hoy en día. Si bien Hinton cree que la inteligencia artificial transformará la educación y la medicina y potencialmente resolverá el cambio climático, está cada vez más preocupado por su rápido desarrollo. «La mejor manera de entenderlo emocionalmente es que somos como alguien que tiene este cachorro de tigre muy lindo», explicó Hinton. «A menos que puedas estar muy seguro de que no va a querer matarte cuando crezca, deberías preocuparte».

Siguiendo con el mismo artículo: «El pionero de la IA estima un riesgo del 10% al 20% de que la inteligencia artificial eventualmente tome el control de los humanos. «La gente aún no lo tiene, la gente no ha entendido lo que viene», advirtió. Sus preocupaciones se hacen eco de las de los líderes de la industria como el CEO de Google, Sundar Pichai, Elon Musk de X-AI y el CEO de OpenAI, Sam Altman, quienes han expresado preocupaciones similares. Sin embargo, Hinton critica a estas mismas empresas por priorizar las ganancias sobre la seguridad. «Si miras lo que las grandes empresas están haciendo en este momento, están presionando para obtener menos regulación de la IA. Apenas hay regulación como está, pero quieren menos», dijo Hinton. Hinton parece particularmente decepcionado con Google, donde trabajó anteriormente, por revertir su postura sobre las aplicaciones militares de IA. Según Hinton, las empresas de IA deberían dedicar significativamente más recursos a la investigación de seguridad, «como un tercio» de su potencia informática, en comparación con la fracción mucho más pequeña asignada actualmente. CBS News preguntó a todos los laboratorios de IA que mencionaron cuánto de su computación se utiliza para la investigación de seguridad. Ninguno de ellos dio un número. Todos han dicho que la seguridad es importante y que apoyan la regulación en general, pero en su mayoría se han opuesto a las regulaciones que los legisladores han puesto hasta ahora».