Belén Esteban responde a la última amenaza de Jesulín de Ubrique: «Mi hija le tiene bloqueado»

Este 2 de octubre, el mismo día en que Belén Esteban ha concedido su primera entrevista a Mediaset después de tres años fuera de la empresa de comunicación, Jesulín de Ubrique ha enviado un comunicado contra la madre de su primera hija. Esteban ha contestado en directo sin ningún tipo de miedo.

A través de una autorización y de un comunicado emitido por sus abogados, Andrea Janeiro, (hija de Belén Esteban) autorizaba a su madre a contar determinadas vivencias con el objetivo de proteger la intimidad de ambas. Justo antes de que Belén Esteban volviera a sentarse esta noche frente a las cámaras, Jesulín de Ubrique y María José Campanario han dado un paso al frente con un comunicado urgente que eleva todavía más la tensión.

La pareja ha optado por la prudencia, pero también ha querido dejar clara su posición. A través de sus abogados, desmienten «de manera categórica e íntegra» las declaraciones realizadas por Belén Esteban y aseguran que los hechos relatados por la excolaboradora «no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos». Además, dejan abierta la puerta a emprender acciones legales por las vías civil, penal o administrativa.

La respuesta de Belén Esteban

«Está muy bien escrito el comunicado. Lo que crean conveniente que quieran denunciar, que denuncien, ha dicho Belén tras ver un vídeo que resumía la amenaza de su ex pareja. «¿Por qué mandan esto ahora y no hace 20 años?» Le ha preguntado Terelu Campos a la invitada, a lo que la de Paracuellos ha contestado: «Eso que se lo pregunten a ellos»,

Entre otras cosas, Belén ha dicho: «¿En qué miento, en que mi hija ha tenido un padre ausente? Eso lo ha visto toda España (…). Si mi hija ha bloqueado a María José Campanario, no lo sé. Ella (Campanario) no le puedo echar la culpa porque creo que la culpa la tiene el padre de mi hija. (…) Creo que mi hija no estaba a gusto (cuando estaba en casa de su padre). Ella ha vivido situaciones que una niña no debería vivir».