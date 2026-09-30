Los Dots de ChatGPT trabajan mientras duermes, pero los usuarios Pro en España tendrán que esperar

OpenAI ha presentado los Dots, unos agentes de inteligencia artificial que viven dentro de ChatGPT y no se detienen cuando el usuario cierra la ventana. En vez de responder a una pregunta y quedarse esperando la siguiente, reciben un objetivo y avanzan en él con las aplicaciones que se les conecten. El despliegue empieza por los planes más caros del servicio y deja fuera, de momento, a buena parte de Europa. Esa limitación afecta directamente a quien paga ChatGPT Pro desde España.

Un empleado digital con ordenador propio

Cada Dot funciona con el modelo GPT-6 Astra y dispone de su propio ordenador en la nube, con navegador incluido. Desde ahí abre webs, usa las aplicaciones conectadas y lleva varios proyectos a la vez sin que haga falta abrir un hilo distinto para cada uno.

Ese ordenador virtual se puede abrir en cualquier momento para ver qué está haciendo el agente. También es posible dejarle usar el ordenador personal del usuario, un acceso que viene desactivado por defecto y que se concede desde la aplicación de escritorio de ChatGPT instalada en ese equipo.

Lo que hace cuando nadie lo mira

Cuando el usuario no está trabajando con él, el Dot se dedica a lo que OpenAI llama investigación proactiva. Revisa la información de las aplicaciones conectadas y busca formas de echar una mano, aunque en esa fase sus herramientas son de solo lectura. No puede enviar mensajes, modificar contenido ni manejar el navegador o el ordenador.

Con permiso para actuar, el abanico crece. La compañía pone el ejemplo de un desarrollador cuyo Dot vigila los comentarios de los clientes, detecta peticiones que se repiten, programa y prueba correcciones y le entrega los cambios listos para revisar, acompañados de vídeos que muestran el resultado.

Otro caso es el de un creador de contenido. Al llegar la transcripción de una entrevista, el agente localiza los momentos que pueden funcionar como clips, prepara las notas del episodio y redacta publicaciones para redes sociales, que quedan pendientes de aprobación. OpenAI cuenta también que el Dot de uno de sus probadores externos detectó que había olvidado facturar a una publicación. Preparó la factura y la envió después de que él diera el visto bueno.

Más de 4.000 aplicaciones al alcance del agente

A través del ecosistema de plugins de ChatGPT, los Dots pueden conectarse a más de 4.000 aplicaciones, según la compañía. Eso les permite trabajar con las herramientas que el usuario ya utiliza en lugar de quedarse encerrados en una conversación.

Para comunicarse con ellos sirve ChatGPT en ordenador, web y móvil, donde también se puede hablar por voz, aunque el agente no puede iniciar llamadas por su cuenta. Slack y Microsoft Teams completan los canales. Los mensajes de texto funcionan como una beta limitada para usuarios Pro de Estados Unidos. El Dot se crea desde la app de escritorio de ChatGPT o desde la web en ordenador. Una vez configurado, se puede usar en la app móvil, pero no desde el navegador del teléfono.

Permisos, reglas y una contraseña que el Dot nunca toca

El usuario elige qué aplicaciones puede usar el agente y gestiona esos permisos desde los controles habituales de ChatGPT. Además, puede crear reglas personalizadas para decidir qué acciones ejecuta el Dot sin preguntar, cuáles necesitan aprobación y cuáles quedan bloqueadas.

Antes de tocar una cuenta o compartir información, un sistema de revisión automática comprueba si la acción encaja con las instrucciones y las reglas fijadas. Algunas tareas sensibles, como cambiar una contraseña, quedan siempre en manos del usuario. Para iniciar sesión en webs compatibles, el agente puede usar contraseñas guardadas sin que el modelo llegue a verlas.

Desconectar una aplicación no borra lo que el agente ya ha obtenido de ella, y para eliminar esa información hay que restablecer el Dot, lo que lo borra por completo junto a sus conversaciones, memorias y tareas programadas. La propia OpenAI admite que los Dots pueden equivocarse y recomienda revisar cualquier trabajo con consecuencias importantes.

Agentes con cargo propio dentro de la empresa

OpenAI también ha enseñado un avance de los dots especializados, pensados para asumir responsabilidades concretas dentro de una organización. Cada uno contaría con su propia identidad, credenciales y acceso a los sistemas internos que necesite.

La compañía afirma haberlos probado internamente en compras, procesamiento de facturas, marketing por correo electrónico, atención al cliente y contratación comercial. Arrancarán con pilotos empresariales acotados, y OpenAI trabaja con Microsoft para que puedan gestionarse desde Agent 365, su plataforma de control y seguridad para empresas.

España entra solo por la puerta de empresa

Los Dots llegan a los usuarios de ChatGPT Pro en los mercados elegibles, una lista de la que quedan fuera el Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido. Quien pague Pro desde España se queda, por tanto, sin acceso por ahora.

La situación cambia con el plan Business Premium, disponible en todas las regiones donde opera ChatGPT, España incluida. Enterprise, Edu y Healthcare pueden probar la beta si el administrador la activa, ya que viene desactivada de inicio.

El primer Dot está incluido sin coste adicional en Pro y Business Premium, con una asignación para trabajos más exigentes y límites ampliados durante el primer mes. Las conversaciones con el agente no consumen los límites de uso de ChatGPT, aunque las tareas que lance en Codex o ChatGPT Work sí cuentan.

Más adelante se podrán añadir más agentes y ajustar la velocidad o la cantidad de trabajo mensual de cada uno. El despliegue es gradual y el acceso puede tardar varios días en llegar a cada cuenta.