El vivo X Fold6 llega a España con un teleobjetivo acoplable que estira el zoom hasta los 200 mm

El vivo X Fold6 está a la venta en Europa desde el hoy y es el primer plegable con el que vivo entra oficialmente en el mercado español. Es un móvil tipo libro, de los que se abren como una pequeña tablet, y la marca ha hecho de la fotografía su gran valor. El teléfono se presentó en China a finales de junio y llega ahora con precio en euros, dos versiones de compra y una campaña de lanzamiento con descuentos y regalos. Además de la cámara firmada con ZEISS, cuenta con una batería muy grande para un cuerpo tan fino y de un software pensado para trabajar con varias aplicaciones a la vez.

Un teleobjetivo de quita y pon que estira el zoom hasta los 200 mm

La cámara principal tiene 200 MP y usa el sensor Samsung HPB, de gran tamaño. La acompaña una estabilización certificada con el estándar CIPA 4.5, que mide cuántos pasos de exposición puede compensar el sistema frente al temblor de las manos, algo que se nota sobre todo con poca luz.

A su lado está el teleobjetivo periscópico, con sensor Sony LYTIA 602, zoom óptico de 3x y una focal equivalente de 70 mm, que también sirve para hacer macro a cierta distancia. Es la primera cámara con certificación ZEISS APO en un plegable de vivo, y la marca anuncia hasta 100x con su HyperZoom, un nivel de aumento que ya depende del procesado digital.

La novedad más interesante está en un accesorio. El X Fold6 es el primer plegable de vivo compatible con el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2, una lente adicional que, tras activar el interruptor correspondiente en la app de cámara, lleva la focal óptica equivalente hasta los 200 mm.

El extensor funciona en los modos Foto, Retrato, Paisaje, Instantánea, Vídeo, Escenario, Time-Lapse y Pro. El apartado se completa con el retrato nocturno con flash y la grabación en Dolby Vision 4K a 60 fps, pensada para actuaciones, conciertos y escenas en movimiento.

4,4 milímetros que esconden 6.900 mAh

Abierto, el X Fold6 mide 4,4 mm de grosor y pesa desde 228 gramos. Aun así, integra una batería BlueVolt de 6.900 mAh, una capacidad muy por encima de lo habitual entre los plegables tipo libro.

La pantalla interior tiene 8,02 pulgadas y la exterior 6,51 pulgadas, un tamaño similar al de un móvil convencional. Eso permite usarlo cerrado para casi todo y desplegarlo solo cuando hace falta espacio.

Ambos paneles alcanzan, según la marca, un brillo máximo local de 5.000 nits y cuentan con calibración de color ZEISS Master. La idea es que lo que se ve en pantalla se parezca lo máximo posible a la foto final.

Tiene certificación IPX8 e IPX9 frente al agua, que cubre tanto la inmersión como los chorros a presión y alta temperatura, e IP5X frente al polvo, que protege del polvo aunque sin sellarlo por completo. Se vende en dos colores, Prism Black y Horizon Blue.

Cuatro aplicaciones abiertas sin cerrar ninguna

El sistema es OriginOS 7 Fold, la capa de vivo adaptada al formato plegable. Sus funciones Origin Workbench y Multi-Split Screen permiten tener hasta cuatro aplicaciones en pantalla al mismo tiempo, por ejemplo para consultar una web mientras se edita un documento o ver un vídeo sin salir del correo.

Por dentro monta el MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, una variante del procesador que, de acuerdo con la compañía, se ha desarrollado junto a MediaTek específicamente para este modelo.

Su precio se puede rebajar 100 euros

El vivo X Fold6 se vende en dos opciones. La versión individual tiene un PVP recomendado de 2.199 euros, pero arranca con un precio promocional de 1.979 euros, un 10 % menos. El vivo X Fold6 Bundle añade el kit fotográfico de la marca y pasa de 2.399 euros a 2.159 euros con el mismo descuento de lanzamiento.

La campaña incluye también un descuento de 100 euros válido hasta el 31 de octubre. Los lectores de OKDIARIO pueden obtenerlo con el código OKDXFOLD6, que sirve para ambas versiones y no se puede combinar con otras promociones.

Como regalo de lanzamiento, vivo entrega los auriculares vivo Headphone Studio, valorados en 169 euros, con las 200 primeras unidades vendidas. Con estas cifras, el X Fold6 entra de lleno en la franja más alta de los plegables, un terreno donde Samsung ha jugado casi en solitario en España.