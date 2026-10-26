El Huawei Watch D3 llega a España con un tensiómetro que mide la presión mientras duermes

Medir la presión arterial desde la muñeca es una promesa habitual en los relojes, pero que esa medición tenga marcado CE y clasificación como producto sanitario es mucho menos común. El Huawei Watch D3 llega a España con un airbag en la correa que hace de brazalete y mide con el método oscilométrico, el mismo principio de los tensiómetros clínicos.

El brazalete escondido en la correa

El Watch D3 mide la presión con un airbag integrado en la correa, que comprime la piel con una superficie de contacto reducida. Lo combina con un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo, y recurre al método oscilométrico, el mismo principio de los tensiómetros clínicos y hospitalarios.

En el plano regulatorio, cuenta con marcado CE conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios y está clasificado como producto sanitario de clase IIa. Según Huawei, eso acredita el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad y funcionamiento aplicables.

La marca plantea el reloj como registrador ambulatorio. Las directrices clínicas de la Sociedad Europea de Hipertensión piden medir a intervalos de entre 15 y 30 minutos durante 24 horas, con al menos un 70 % de lecturas válidas, entre ellas 20 diurnas y siete nocturnas. La compañía asegura que el Watch D3 es compatible con monitorización ambulatoria durante las 24 horas, también mientras se duerme.

De día se pueden personalizar los intervalos de medición y hacer lecturas manuales cuando haga falta. De noche el reloj mide de forma automática, con un funcionamiento más silencioso que, según la marca, está pensado para molestar lo menos posible al descanso.

Un reloj que aspira a no estorbar de noche

La carcasa mide 11,3 milímetros de grosor y pesa 40 gramos, y la correa con airbag tiene 25,5 milímetros de ancho. Huawei sostiene que ese diseño reduce la sensación de presión en la muñeca, tanto durante el día como por la noche.

La pantalla es AMOLED de 1,92 pulgadas y el reloj se carga de forma inalámbrica. La autonomía llega a hasta seis días de uso normal, según Huawei, pero baja a un día si se activa la medición automática de la tensión. Es la contrapartida de vigilar la presión las 24 horas.

Un estudio con 50 pacientes, pero con el modelo anterior

Huawei respalda el lanzamiento con un estudio piloto con 50 pacientes hipertensos, realizado por la Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Comparó las mediciones del reloj con las de un sistema tradicional de monitorización ambulatoria, el MAPA, que se lleva puesto con un brazalete durante todo un día. Según el documento, ambos dispositivos ofrecieron resultados similares.

El 80 % de los participantes valoró su experiencia con el reloj como mejor o mucho mejor que con el sistema tradicional, y destacó la comodidad y el menor impacto en las actividades cotidianas y el descanso. El estudio se realizó con el Huawei Watch D2, el modelo anterior, no con el D3.

Un informe en 60 segundos y avisos para la familia

El reloj incluye Panorama de mi salud, un informe que según Huawei se genera en 60 segundos y reúne hasta 11 indicadores, entre ellos frecuencia cardíaca, presión arterial y SpO₂.

La función Health Insights incorpora ahora los datos de presión arterial, de modo que se puede consultar su evolución a largo plazo junto con el sueño y la actividad física.

Comunidad de Salud permite ver desde un mismo espacio algunos datos que comparten los familiares, como los resultados de Panorama de mi salud, la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la SpO₂. Cuando detecta valores anómalos, puede enviar alertas en tiempo real.

La báscula de regalo y dos años de protección

Como parte de la promoción de lanzamiento, quienes compren en HUAWEI Store recibirán una Huawei Scale 3 de regalo, valorada por la marca en 49 euros. El dispositivo tiene un precio de 449 euros.

La compra incluye también HUAWEI Care Protección Total durante 24 meses. En ese periodo se puede acceder una vez a la protección de pantalla, al reemplazo de batería, a la protección frente a la entrada de líquidos y a la protección de la tapa trasera. El paquete permite además hasta dos sustituciones del airbag integrado, una pieza clave en un reloj que depende de ella para medir la presión.

El Watch D3 da acceso a Huawei MultiPass, que incluye tres meses de Huawei Health+ y suscripción premium gratuita, de entre dos y tres meses según la aplicación, a komoot, Headspace, Naviki, FIIT y Kotcha. También regala un mes de esferas de reloj.