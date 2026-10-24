Spotify aparta 50 millones de canciones basura de tus recomendaciones y ya ha borrado otras 75 millones

Spotify ha hecho balance de su primer año de medidas contra la música basura y el contenido generado con IA, y la cifra que más llama la atención es redonda. Según la compañía, este año ha sacado de las recomendaciones más de 50 millones de canciones catalogadas como basura o spam.

Es solo una parte del problema. La plataforma asegura que ha eliminado del catálogo más de 75 millones de pistas por infracciones graves o reiteradas de sus normas. El balance llega un año después del plan que presentó en septiembre de 2025 contra el spam, la suplantación y el engaño con IA.

Un filtro que decide qué no te suena

Esos 50 millones de canciones no han desaparecido de Spotify. Han salido de las recomendaciones, y las eliminaciones definitivas se cuentan aparte. Siguen existiendo, pero el algoritmo ya no las empuja hacia el oyente.

Spotify cuenta que partió de las pistas que los usuarios se saltaban, ignoraban o marcaban como no deseadas, y que entre ellas aparecía un patrón claro, porque eran justo las que identificaba como basura o spam. Con esa información ha ido retocando el sistema de recomendación durante los últimos seis meses. Sus editores, además, no incluyen ese tipo de contenido en las listas que programan. La compañía sostiene que desde esos cambios han bajado de forma notable las quejas de los oyentes por encontrarse con este material.

Cazar algo que cada vez se parece más a música

Spotify admite que no existe una señal infalible. Para identificar lo que considera basura combina la reacción de los oyentes, los patrones de subida de archivos, los metadatos y los resultados de varias herramientas externas de detección de IA. La propia empresa reconoce que esa tecnología tiene límites y que será más difícil de aplicar a medida que evolucione la IA generativa.

A eso suma una búsqueda activa de tácticas nuevas, como las subidas masivas, las canciones duplicadas, la manipulación del SEO, las redes de listas de reproducción de spam y las pistas artificialmente cortas. Da por hecho que quien produce spam cambiará de método y promete ir actualizando sus sistemas.

Cobrar menos cuando el algoritmo huele a máquina

Spotify exige desde 2024 un mínimo de 1.000 reproducciones por canción para empezar a generar royalties. La compañía sostiene que ese umbral se ha convertido en una primera barrera frente a la música creada en masa.

Según sus datos, las pistas con indicios de alta probabilidad de haber sido generadas con IA tienen 10 veces más probabilidades de quedarse por debajo del límite. Con ello, Spotify pretende que a quien genera música a gran escala le resulte más difícil llevarse dinero que corresponde a artistas reales.

Una insignia para el artista y otra para el personaje

Más de 300.000 artistas ya tienen la insignia Verificado por Spotify, que según la plataforma indica que detrás de la música hay una persona real e identificable. Representan más del 99 % de lo que buscan los oyentes, y más del 70 % de ellos son independientes.

En el lado contrario está la etiqueta AI Persona, que ya señala a miles de artistas cuya identidad se considera generada con IA. Esos perfiles quedan fuera por defecto de las recomendaciones editoriales y algorítmicas, salvo que el oyente decida seguirlos. La empresa presume de ser el único gran servicio de streaming que etiqueta este tipo de perfiles.

Los Créditos de IA, lanzados en abril, completan el sistema. Los artistas envían ya decenas de miles cada día para detallar qué funciones o instrumentos de una canción se hicieron con IA. Los oyentes pueden verlos en los créditos de la canción desde el móvil, y Spotify trabaja en formas más visibles de mostrarlos.

Un portero para el perfil de cada artista

La medida con fecha más concreta es la Protección del perfil del artista. Miles de artistas la han probado en fase beta, y les permite revisar los lanzamientos que los incluyen como artista antes de que aparezcan en su perfil. Spotify la presenta como la primera defensa proactiva de este tipo en un servicio de streaming y la abrirá a todos los artistas antes de fin de año.

La compañía admite que el trabajo no está terminado y que quienes intentan sacar partido de la IA se adaptan casi tan rápido como la plataforma. Todas estas medidas están reunidas ahora en una nueva página dentro de Spotify for Artists.