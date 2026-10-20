Dos baterías y 4.883 mAh, así llega el iPhone Duo a las tiendas

El iPhone Duo llegará a las tiendas este viernes, después de que las reservas se abrieran el 16. Apple no dio la capacidad de su batería en la presentación, pero la ha publicado en la ficha energética que exige la normativa europea y que también recoge el registro EPREL. La cifra es una capacidad nominal combinada de 4.883 mAh, repartida entre las dos baterías del plegable, una en cada mitad del dispositivo. Para situarla hay que entender qué mide y compararla con la de otros móviles.

La autonomía es de laboratorio, no de bolsillo

El documento recoge una autonomía de 51 horas y 30 minutos por ciclo, calculada con el procedimiento común que fija la normativa europea para todos los móviles. No son horas de pantalla encendida, y el resultado real dependerá de cuánto se use la pantalla exterior, de 5,4 pulgadas, y cuánto la interior, de 7,6.

Apple publica otras cifras en su web, medidas con prototipos y con su propia metodología. Según la compañía, el Duo ofrece hasta 31 horas de vídeo en la pantalla interior y hasta 44 en la exterior, y en la presentación habló de hasta 24 horas en uso mixto. Añade que la batería no puede sustituirla el usuario y que está pensada para mil ciclos de carga como mínimo, hasta conservar el 80 % de su capacidad.

Un plegable a medio camino entre Samsung y Honor

El iPhone 18 Pro declara 4.056 mAh y 52 horas de autonomía por ciclo. El Duo tiene un 20 % más de capacidad y 30 minutos menos de autonomía en esa medición.

Frente a Samsung, el Duo supera al Galaxy Z Fold8, que en el registro figura con 4.800 mAh y 49 horas y 10 minutos de autonomía. Se queda por debajo del Galaxy Z Fold8 Ultra, que declara 5.000 mAh. Esa ventaja de capacidad apenas se traduce en horas, porque el modelo de Samsung marca 51, media hora menos que el de Apple.

El Pixel 10 Pro Fold aparece con 47 horas en el mismo registro. Más lejos queda el Honor Magic V6, que presume de unos 6.600 mAh, y el vivo X Fold6 también monta una batería de mayor capacidad según el registro.

El registro usa la capacidad nominal, mientras que muchas marcas anuncian la típica, algo superior. Además, más miliamperios no garantizan más duración. Notebookcheck comprobó que el Honor Magic V5 quedó un 25 % por debajo del Oppo Find N5 en sus pruebas, pese a tener una batería un 4 % mayor.

Una resistencia que cambia con el móvil abierto

La ficha concede al Duo la clase A en eficiencia energética y la clase B en fiabilidad ante caídas, igual que el iPhone 18 Pro. Aguanta al menos 140 caídas repetidas con el móvil plegado, frente a las 180 del 18 Pro, y 35 si se ensaya totalmente abierto. Mantiene la protección IP68 y una dureza de pantalla de 5 en la escala de Mohs.

Lo que cuesta reparar un plegable

La reparabilidad queda en clase C con 2,65 sobre 5, por debajo del 3,14 del iPhone 18 Pro, que comparte la misma clase. La ficha garantiza cinco años de actualizaciones de sistema. Apple puntúa con el máximo sus piezas de recambio y su información de reparación, y las herramientas necesarias, con 1,12, y el desmontaje, con 2, son los apartados con menor puntuación.

Los precios de reparación de Apple en España, sin cobertura, dan otra pista. Cambiar la batería cuesta 269 euros, el cristal trasero 219 y la cámara trasera 269. Cualquier otro daño asciende a 1.719 euros, más de lo que cuesta un iPhone 18 Pro de entrada, que parte de 1.469 euros. Con AppleCare+, esas facturas bajan a una horquilla de entre 0 y 129 euros.

El plegable sí incluye una pieza pensada para el desgaste, la capa de cubierta de la pantalla interior, que según Apple puede sustituirse sin cambiar el panel completo. Repararla sin cobertura cuesta 55 euros.

Más de 2.300 euros para estrenar plegable

El iPhone Duo parte de 2.339 euros en su versión de 256 GB. La de 512 GB sube a 2.589 euros, la de 1 TB a 3.089 y la de 2 TB a 3.839. Frente al iPhone 18 Pro, el plegable cuesta 870 euros más en su configuración de entrada. Las primeras entregas empiezan el viernes 23, sujetas a disponibilidad.