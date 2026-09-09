El iPhone Duo, cuando el iPhone más fino de la historia es también el más grande

Apple ha dado el paso que llevaba años posponiendo. Después de ver cómo Samsung, Honor, Google o Huawei ampliaban su catálogo de plegables, la compañía presenta el iPhone Duo, su primera incursión en un formato que combina un teléfono compacto por fuera con una tableta por dentro. El nombre no es casual, alude a las dos pantallas que conviven en un mismo cuerpo y que, según Apple, comparten diseño y proporción para que el salto de una a otra se note lo menos posible.

Una pantalla que se pliega sin perder continuidad

Cerrado, el iPhone Duo monta una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que Apple sitúa en el 90% de la superficie visible del iPhone 18 Pro, pensada para usarlo con una sola mano y sin sacarlo apenas del bolsillo. Abierto, la pantalla interior crece hasta las 7,6 pulgadas, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max, con un acabado nano-texturizado que reduce reflejos y disimula el pliegue central.

Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, así que el contenido escala sin deformarse al abrir o cerrar el terminal. Bajo la pantalla interior se esconde una nueva cámara para FaceTime, colocada debajo del panel para no interrumpir la superficie con un agujero visible.

Titanio, más de 100 piezas en la bisagra y resistencia al agua

El chasis está fabricado en titanio de grado 5 con acabado espejo, mientras que la tapa de la bisagra, impresa en 3D, luce un tono micro-granallado que contrasta con el resto del cuerpo. Apple ha diseñado la bisagra con más de 100 componentes para controlar la apertura y sostener el centro de la pantalla sin que se note al tacto.

La parte trasera lleva Ceramic Shield y la delantera estrena Ceramic Shield 2, con hasta tres veces más resistencia a los arañazos según la compañía. El conjunto suma certificación IP68 contra salpicaduras, agua y polvo, además de una capa protectora sobre el panel plegable que Apple asegura que aguanta mejor el desgaste diario que otros materiales del sector.

Una cámara pensada para aprovechar las dos pantallas

El sistema principal usa un sensor Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo óptico integrado de 2x, capaz de disparar en 48MP sin retardo de obturador o guardar en un archivo de 24MP pensado para compartir. Le acompaña un gran angular Fusion, también de 48MP y compartido con el iPhone 18 Pro, y una cámara frontal Center Stage que reorienta la imagen sola sin que el usuario tenga que girar el teléfono.

Donde el iPhone Duo se diferencia es en cómo aprovecha tener dos pantallas para hacer fotos. Con Smart Take, un modelo de inteligencia artificial que corre en el propio chip analiza la escena y dispara solo cuando detecta que todos están posando, así el usuario deja de quedarse fuera de sus propias fotos.

Duo Preview muestra en la pantalla exterior lo que capta la cámara trasera, para que quien posa vea cómo sale el encuadre, mientras que Kid Cue reproduce animaciones de Peanuts en esa misma pantalla para captar la atención de los más pequeños, y Duo FaceTime deja que alguien que está al lado se sume a una videollamada sin apiñarse delante del móvil.

En vídeo, el iPhone Duo graba en 4K a 120 fps con Dolby Vision, admite el modo Cine hasta 60 fps aplicado después de grabar y añade un Audio Mix capaz de aislar la música además de las voces.

iOS 27 se reordena para vivir plegado

iOS 27 mueve buena parte de la interfaz a los laterales para aprovechar el espacio vertical, así que el Dock, los controles de la pantalla de bloqueo y la navegación entre apps aparecen ahora a un lado. Con el terminal abierto se ven dos páginas de inicio y, a la izquierda, la Vista de hoy con los widgets en formato de lista vertical. La Dynamic Island se rediseña para encajar en el lateral de ambas pantallas, y el sistema cambia sola la app activa a la pantalla correspondiente según se abra, se cierre o se le dé la vuelta al terminal.

La novedad más práctica llega con Split View, que por primera vez permite abrir dos aplicaciones lado a lado en un iPhone, cambiar entre ellas, abrir dos ventanas de la misma app o guardar parejas de aplicaciones para retomarlas más tarde. El modo StandBy también se activa en cualquiera de las dos pantallas aunque el terminal no esté cargando, y convierte el iPhone Duo en marco de fotos, reloj o panel de widgets con nuevas esferas de Calendario y Clima.

Un Siri que por fin mira lo que hay en pantalla

El iPhone Duo llega con Siri AI, la versión de Siri que Apple construye sobre Apple Intelligence y que empieza a distribuirse en beta con iOS 27. Se apoya en el contexto personal del usuario para buscar entre mensajes, correos y fotos, y su función de reconocimiento en pantalla le permite actuar sobre lo que se está viendo en ese momento, no solo responder preguntas generales.

Apple Intelligence suma además Reencuadre espacial, Extender y una versión mejorada de Limpiar para retocar fotos después de tomarlas, e Image Playground gana imágenes con aspecto más realista. Todo el procesamiento se apoya en el propio dispositivo y en Private Cloud Compute, el sistema con el que Apple dice llevar la privacidad del iPhone también a la nube.

Dos baterías, un chip A20 Pro y una cámara de vapor

Dentro del cuerpo plegado caben dos baterías, una a cada lado, que trabajan como si fuera una sola gracias a algoritmos de reparto de energía. Según las pruebas internas de Apple, eso se traduce en hasta 31 horas de reproducción de vídeo usando solo la pantalla interior, hasta 44 horas con la exterior, y hasta 24 horas si se usan ambas por igual.

El chip A20 Pro, el mismo que monta el iPhone 18 Pro, se conecta directamente a una cámara de vapor personalizada que ayuda a disipar el calor en tareas exigentes como los juegos o la inteligencia artificial en el propio dispositivo. Apple habla de hasta un 35% más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro, con una CPU un 20% más rápida y una GPU con hasta un 40% más de rendimiento. La carga rápida permite recuperar el 50% de batería en unos 20 minutos por cable, o en 30 minutos con un cargador MagSafe o Qi2.

Sin bandeja SIM y con Wi-Fi 7 de fábrica

El iPhone Duo llega solo con eSIM en todo el mundo, lo que libera espacio interno para las dos baterías. iOS 27 estrena además iPhone Handoff, pensado para que quien tenga dos iPhone pueda pasar el mismo número de un terminal a otro con operadoras compatibles. La conectividad corre a cargo del chip N1 de Apple, que añade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y del módem C2, que por primera vez añade compatibilidad con mmWave en Estados Unidos.

Accesorios, materiales reciclados y cuándo se podrá comprar

Apple presenta junto al terminal una funda de dos piezas, disponible en arena y azul marino, y una funda tipo Folio con soporte integrado en azul marino y topo, ambas compatibles con MagSafe y con carga inalámbrica Qi2 de hasta 25W. El iPhone Duo incorpora además un 35% de contenido reciclado en su fabricación, con cobalto reciclado al 100% en la batería y titanio reciclado al 100% en la tapa de la bisagra impresa en 3D.

El iPhone Duo estará disponible en dos acabados, blanco estrella y azul noche. En España, el modelo de 256 GB cuesta 2.339 euros, el de 512 GB sube a 2.589 euros, el de 1 TB se queda en 3.089 euros y el de 2 TB alcanza los 3.839 euros.

Las reservas empiezan el 16 de octubre y el terminal llega a las tiendas el 23 de octubre, junto a la actualización iOS 27.1.