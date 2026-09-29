Tu lista de deseos, ahora por menos: Dreame se adelanta al Prime Day con descuentos de hasta 1.000 euros

Con la llegada del otoño y el inicio de una nueva temporada, los hogares se preparan para un cambio de ritmo. Dejamos atrás los largos días de sol para dar la bienvenida a meses de mayor actividad en casa, rutinas renovadas y la necesidad de crear espacios más acogedores, limpios y ordenados. Es el momento perfecto para poner a punto cada rincón y afrontar la rutina con una limpieza fresca y eficiente.

Para acompañar a los consumidores en este cambio de ciclo, Dreame Technology se adelanta al esperado Prime Day de octubre con su campaña de ofertas de otoño anticipadas. Del 29 de septiembre al 7 de octubre, la marca pone en marcha una gran selección de descuentos exclusivos. Una oportunidad única para actualizar el hogar inteligente, cuidar del bienestar personal y disfrutar de la más alta tecnología en limpieza y confort al mejor precio a través de Amazon, la tienda online oficial de Dreame y distribuidores seleccionados.

Ofertas destacadas de Dreame en el Prime Day anticipado

Robots aspiradores

Robot aspirador Dreame X60 Ultra Complete:

El máximo exponente en innovación robótica del catálogo de Dreame en este 2026. Este modelo integra la tecnología clave PowerMaster para un rendimiento inigualable, destacando por su doble cepillo antienredos HyperStream 2.0 y una abrumadora potencia de succión Vormax de 42.000 Pa. A nivel de higiene, friega con agua caliente para una limpieza profunda y estrena el primer doble brazo robótico de Dreame con extensión de 18 cm, diseñado para alcanzar cada milímetro de los rincones y rodapiés. Su navegación se eleva al siguiente nivel con el avanzado sistema OmniSight 3.0 con IA, sumado a una asombrosa capacidad de movilidad que le permite superar obstáculos de hasta 10 cm de altura.

En definitiva, es el robot ideal para los hogares más exigentes donde no solo hay multitud de objetos cotidianos por el medio, sino que además presentan huecos estrechos de difícil acceso o desniveles pronunciados; su inteligencia artificial y su diseño todoterreno sortean el desorden visualmente y escalan sin atascarse, dejando el suelo impecable sin que tengas que ordenar la casa previamente.

PVRP: 1499 €. Precio en oferta: 1099 €

Robot aspirador Dreame L10s Ultra Gen 3

Este modelo brilla por combinar la potente succión Vormax™ de 25.000 Pa con la tecnología de doble mopa DuoScrub™, garantizando resultados impecables en cualquier suelo. Su rasgo más diferencial es el sistema flexible de doble brazo, que le permite llegar a las esquinas más difíciles, y su estación PowerDock™, que automatiza por completo el lavado de mopas y el vaciado de polvo.

Imagina volver de pasear a tu perro una tarde de lluvia otoñal; este robot se encargará de forma autónoma de fregar las huellas de barro del pasillo sin que tengas que mancharte las manos.

PVRP: 499 €. Precio en oferta: 360 €

Robot aspirador Dreame L50s Pro Ultra

Destaca por una gran potencia de 30.000 Pa y su innovador sistema de doble cepillo HyperStream™ antienredos. A nivel de higiene es una joya gracias a su estación ThermoHub™, que autolimpia las mopas con agua a 100 °C, mientras que su tecnología EasyLeap™ le permite superar obstáculos de hasta 40 mm.

Un aliado perfecto para casas con desniveles, alfombras gruesas o zonas de juego infantiles: sortea juguetes y rieles de puertas correderas sin quedarse atascado, aspirando a fondo cada rincón.

PVRP: 749 €. Precio en oferta: 569 €

Aspiradores en seco y húmedo y sin cable

Aspirador en seco y húmedo Dreame H15 Pro

Este revolucionario aspirador combina 21.000 Pa de succión con un fregado activo insuperable. Lo que realmente lo hace único es su diseño completamente reclinable de 180°, permitiendo limpiar bajo los muebles sin perder eficacia, sumado a su autolimpieza ThermoTub™ a 100 °C para una máxima higiene.

Un producto clave para un hogar con muchos planes familiares: si se derrama una copa de vino o cae comida al suelo, el H15 Pro lo recoge todo de una pasada, deslizándose completamente plano bajo la mesa del comedor para no dejar ni rastro.

PVRP: 499 €. Precio en oferta: 334 €

Aspirador sin cable Dreame V20 Pro

Un todoterreno sin cables que destaca por su motor digital de alta eficiencia y extrema ligereza. Diseñado para ofrecer una succión ultrapotente, cuenta con iluminación inteligente en su cabezal para revelar el polvo invisible y accesorios versátiles para cualquier superficie.

Perfecto para esas mañanas de sábado en las que decides hacer una limpieza general rápida: pasas del parqué a la alfombra, cambias la boquilla para aspirar las cortinas o te lo llevas directamente al garaje para dejar impoluta la tapicería del coche.

PVRP: 399 €. Precio en oferta: 299 €

Cuidado personal

Moldeador de pelo Dreame Airstyle Pro 2

La herramienta de estilizado definitiva para renovar tu look esta temporada, renovada en su segunda generación. Destaca por ser un completo sistema multifunción equipado con 7 accesorios intercambiables renovados para crear infinitos peinados de acabado profesional. Su núcleo alberga un potente motor que genera un flujo de aire de 55 m³/h, aprovechando la aerodinámica para atraer y envolver el cabello sin necesidad de calor extremo. Además, cuenta con un sistema de monitorización térmica inteligente NTC que regula la temperatura constantemente para proteger la salud capilar y mantener su brillo natural.

Ideal para esos días de oficina en los que tienes poco tiempo: puedes salir de la ducha, secar y conseguir unas ondas con volumen de peluquería en tiempo récord, cuidando tu melena frente al frío del otoño

PVRP: 299 €. Precio en oferta: 239 €

Secador de pelo Dreame Pocket Neo 2

Una auténtica joya de la ingeniería ultracompacta que no renuncia a las prestaciones de un equipo profesional. Su diseño increíblemente ligero y plegable esconde un motor sin escobillas de altísima velocidad capaz de generar un flujo de aire masivo para un secado ultrarrápido en cuestión de minutos. Además, incorpora una avanzada tecnología de emisión de millones de iones negativos diseñados para sellar la cutícula, retener la humedad natural del cabello y neutralizar la electricidad estática, garantizando un acabado sedoso y completamente libre de encrespamiento. Su formato ergonómico y su cabezal abatible lo convierten en un imprescindible que cabe en la palma de la mano.

El mejor compañero para llevar cómodamente en el bolso del gimnasio tras tu rutina diaria o aprovechar al máximo el espacio en la maleta para tus escapadas de fin de semana de la nueva temporada.

PVRP: 129 €. Precio en oferta: 94 €

Climatización

Ventilador sin aspas Dreame MF10

Un concepto de ventilador revolucionario que mantiene el hogar al máximo confort y temperatura. Si este verano no lo has conseguido, ¡todavía tienes la oportunidad y además a un precio imbatible! Un dispositivo inteligente, envolvente y silencioso que redefine el confort en el hogar. Llama la atención por su flujo de aire espacial de 270° gracias a la tecnología GyroWing™ y su sistema AirBoost™ (flujo x16), gestionado todo ello por la tecnología de eficiencia TempSync™.

En esos días donde empiezas a encender la calefacción y el ambiente del salón se siente muy cargado, el MF10 distribuye el aire de forma armónica por toda la estancia, refrescando el entorno sin ráfagas directas molestas.

PVRP: 299 €. Precio en oferta: 199 €

***

Estas ofertas de acceso anticipado de Dreame estarán disponibles desde hoy, 29 de septiembre, y se extienden hasta finalizar Prime Day, el 7 de octubre. Disponibles en Amazon, la web oficial de Dreame y distribuidores autorizados. Aprovecha esta ocasión para renovar tu hogar y hacer realidad tu lista de deseos con hasta 1.000 euros de descuento.

Queda atento, ya que nuevas ofertas se activarán a partir del 6 de octubre, comienzo oficial del Prime Day. Puedes ver más detalles aquí.