Razer y oficina no suelen aparecer juntas en la misma frase. La marca de la serpiente verde ha construido su fama con ratones ligeros y teclados llenos de luces, así que cuando llegó a mi mesa su primer ratón vertical, el Razer nPro Click V2 Vertical Edition, lo primero que hice fue buscarle la trampa. Lo he conectado al Mac mini en el que escribo cada día y lo he usado como ratón principal para redactar, retocar fotos y saltar entre pestañas del navegador.

Es un ratón construido con piezas de gama alta para jugar, por lo que debería ser también un buen ratón para trabajar, porque la precisión que exige una partida sirve igual para recortar una imagen o seleccionar la celda correcta de una hoja de cálculo.

Así es el Razer Pro Click V2 Vertical Edition

Es un ratón inalámbrico vertical para diestros, el primero de este tipo que fabrica Razer. Su cuerpo se inclina 71,7 grados, de modo que la mano queda casi de canto, como al estrechar la mano a alguien. La marca defiende esa postura con el argumento clásico de los ratones verticales, que el antebrazo no tenga que girar y la muñeca trabaje con menos tensión.

Monta el sensor óptico Razer Focus Pro 30K, el mismo tipo que usa en sus ratones para jugar, con hasta 30.000 DPI. Se conecta por el receptor de 2,4 GHz incluido, por Bluetooth o con cable USB-C, y admite hasta cinco equipos vinculados. Según Razer, la batería aguanta hasta seis meses con la iluminación apagada.

Una forma que pide unos días de adaptación

Lo primero que sorprende es el tamaño. Mide 111 x 88 x 79 milímetros y pesa 150 gramos, bastante más que un ratón convencional. Con mi mano, que es más bien grande, el agarre es completo, pero quien la tenga pequeña debería probarlo antes de comprarlo.

El lado del pulgar lleva una textura en relieve que da sujeción, y el pulgar queda encajado entre los dos botones laterales, que alcanza sin estirarse. En la parte superior hay un piloto de estado y un botón para cambiar la sensibilidad, y la base se ensancha para que el canto de la mano no roce la mesa, con una tira de iluminación RGB alrededor.

Los clics principales cuestan más al principio, porque el botón izquierdo se pulsa con un movimiento lateral del índice. Pasados unos días el gesto sale solo, y al final de una jornada larga noto la muñeca más relajada que con un ratón plano. El peso tiene su lado bueno para trabajar, porque le da estabilidad sobre la alfombrilla, aunque se nota si tienes la costumbre de levantarlo para recolocarlo.

Un sensor de juego al servicio del escritorio

Nadie necesita 30.000 DPI para escribir un correo. Lo que sí se agradece es que el puntero vaya exactamente donde quieres, sin saltos, al seleccionar texto o ajustar un recorte. Razer asegura que también funciona sobre cristal.

El botón superior alterna entre cinco niveles de sensibilidad, de 400 a 6.400 DPI, y el piloto cambia de color para indicar cuál está activo. Un nivel bajo sirve para retocar con calma y uno alto para cruzar un monitor grande sin arrastrar varias veces.

Con el receptor o con cable, la frecuencia de sondeo llega a 1.000 Hz, mientras que por Bluetooth se queda entre 88 y 133 Hz. Mi consejo es reservar el receptor para el ordenador principal y el Bluetooth para el portátil o la tablet. Los interruptores son mecánicos y, según la marca, aguantan 60 millones de pulsaciones. La rueda no se inclina a los lados, así que en hojas de cálculo anchas toca recurrir a la tecla de mayúsculas para desplazarse en horizontal.

Cinco equipos y seis meses de batería

El cambio de equipo es de lo que más uso en el día a día. El ratón guarda tres conexiones Bluetooth, además del receptor y el cable, y un botón dedicado salta de una a otra mientras el piloto indica con un color cuál está activa. El receptor se guarda dentro del propio ratón, algo que se agradece al meterlo en la mochila.

Se carga por USB-C y una carga completa tarda unas cuatro horas. La tira RGB de la base hace de indicador de batería y pasa de verde a amarillo y a rojo a medida que se agota. Eso sí, la autonomía de seis meses exige renunciar a las luces.

Razer Synapse en el Mac y el botón de inteligencia artificial

El ratón funciona sin instalar nada, pero para personalizarlo hace falta Razer Synapse 4, que por fin tiene versión para Mac. Desde ella se pueden reasignar hasta ocho controles y crear atajos distintos para cada aplicación, que es lo que de verdad convierte un ratón en una herramienta de productividad.

La caja presume del Maestro de prompts con IA. Al mantener pulsado el botón superior un segundo se abre una ventana desde la que enviar instrucciones a ChatGPT o Microsoft Copilot para resumir un texto o redactar un correo. Requiere tener Synapse en marcha y, en el fondo, es un acceso directo a un servicio que ya está a una pestaña de distancia. Es un añadido simpático más que un motivo de compra.

Disponibilidad y precio

El Razer Pro Click V2 Vertical Edition está a la venta en la tienda oficial de Razer en España por 129 euros, y también se puede encontrar en las principales tiendas de electrónica.

Mi valoración del Razer Pro Click V2 Vertical Edition

Razer ha acertado en lo más difícil, que es la forma. Superada la adaptación, es un ratón muy cómodo para jornadas largas, y a eso suma un sensor preciso, cinco conexiones con cambio rápido, una autonomía muy amplia y una aplicación que por fin llega al Mac.

Entre las cosas a mejorar están el peso y el tamaño, que lo desaconsejan para manos pequeñas, la ausencia de versión para zurdos, una rueda sin desplazamiento horizontal y una función de inteligencia artificial que aporta menos de lo que promete la caja. Si pasas muchas horas con el ratón en la mano y notas molestias en la muñeca, tiene argumentos de sobra para ocupar un hueco en tu mesa. Para jugar a títulos rápidos hay opciones más ligeras.