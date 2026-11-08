VZMORE iX9 Max, así es el mini PC con catorce conexiones que destaca por su versatilidad

Catorce conexiones en una caja de poco más de 13 centímetros de lado. Es lo primero que llama la atención del VZMORE iX9 Max y también lo que más dudas deja, porque dentro va un procesador de portátil al que hay que enfriar en muy poco espacio. De cómo lo resuelva depende que el equipo se pueda tener sobre la mesa sin oírlo o que acabes escondiéndolo.

Así es el VZMORE iX9 Max

El VZMORE iX9 Max es un mini PC que viene con Windows 11 Pro ya instalado. Lo vende VZMORE, una marca que se dio a conocer en el IFA de septiembre de 2026, en una única versión con procesador Intel Core Ultra 9 185H, 24 GB de memoria y un SSD de 1 TB.

Características del VZMORE iX9 Max Procesador Intel Core Ultra 9 185H, 16 núcleos y 22 hilos, turbo máximo de 5,1 GHz y 24 MB de caché Gráficos Intel Arc integrada (Xe-LPG) con codificación AV1 por hardware NPU Intel AI Boost, hasta 11 TOPS Memoria 24 GB LPDDR5 integrados, doble canal Almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 de 1 TB, ampliable hasta 4 TB. Ranura M.2 2242 PCIe Gen4 x4 libre, compatible con hasta 1 TB Modos de potencia Silencioso (20 W), equilibrado (40 W) y rendimiento (65 W) Puertos frontales 3 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A con alimentación en S5, jack de 3,5 mm y botón de encendido Puertos traseros 2 × USB4 (40 Gbps, DP 2.0 Alt Mode, uno con entrada de alimentación de 100 W), 1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 × USB 2.0 Tipo-A, 2 × HDMI 2.0, 2 × RJ45 de 2,5 GbE y entrada de CC Lector de tarjetas SD 4.0 en el lateral Conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 Pantallas Hasta cuatro pantallas 4K (según el fabricante) Refrigeración V-Cooling con cámara de vapor y ventilador, entrada de aire inferior de 360° Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensiones 135 × 131,8 × 57,7 mm Peso 777,5 g Alimentación Adaptador de 120 W (19 V, 6,32 A, 100–240 V CA) Chasis Aluminio unibody con base compuesta para el flujo de aire

Diseño y tamaño

La carcasa es de aluminio de una sola pieza y la base es de un material compuesto, por donde entra el aire. Mide 135 × 131,8 × 57,7 milímetros y pesa 777,5 gramos, así que cabe casi en cualquier sitio y se puede atornillar detrás del monitor. En la caja viene el soporte VESA con sus tornillos, el cargador de 120 W, un cable HDMI y el manual. A la mano se nota bien construido, y por la parte de abajo encontramos sus sistema de ventilación, muy bien planificado.

Un procesador de finales de 2023 en un equipo de 2026

El chip es un Intel Core Ultra 9 185H, con 16 núcleos y 22 hilos, y llega a 5,1 GHz. Pertenece a una gama pensada para portátiles potentes y salió en diciembre de 2023, así que se estrena en un equipo de 2026 con casi tres años a cuestas. Eso no lo convierte en un mal procesador, pero conviene saberlo antes de comprar. Los gráficos van integrados en el propio chip (Intel Arc) y el equipo sabe codificar vídeo en AV1, un formato cada vez más habitual en las plataformas, algo útil si grabas o retransmites.

Para la inteligencia artificial incluye una unidad llamada Intel AI Boost, de hasta 11 TOPS según la ficha. Dicho de forma sencilla, es poca capacidad. Microsoft pide 40 TOPS para los ordenadores Copilot+, de modo que este no entra en esa categoría y se queda sin las funciones de IA que se ejecutan en el propio equipo.

Para ofimática, programación o edición de vídeo casual en 4K, la potencia sobra. La duda es la refrigeración. Un chip de portátil metido en una caja tan pequeña se calienta, y de cómo lo gestione depende que el equipo rinda siempre igual o que vaya perdiendo velocidad a medida que pasan los minutos.

Refrigeración, modos de potencia y ruido

VZMORE llama V-Cooling a su sistema de refrigeración, que combina una cámara de vapor con un ventilador y una entrada de aire por la base. Según la marca, disipa un 40 % más de superficie y transfiere el calor un 50 % mejor que un diseño convencional, y aguanta 65 W sin pasar de 38 dB, un ruido bajo. También asegura que renderiza un 45 % más rápido que un M3 básico cuando los dos se calientan.

Tiene tres modos de potencia. En el silencioso el equipo se limita a 20 W, en el equilibrado a 40 W y en el de rendimiento a 65 W. Me parece lo más útil de la ficha, porque eres tú quien decide si prefieres silencio o velocidad según lo que estés haciendo. Lo que hay que mirar es cuánto suena el ventilador cuando dejas el modo de rendimiento varios minutos seguidos.

A la hora de ponerlo a trabajar de manera exigente, el ventilador se hace más presente. Si ese sonido es algo que no te inquieta, el equipo se convierte en un buen aliado.

Catorce conexiones y hasta cuatro monitores

En conectividad es donde más luce. Suma catorce conexiones, ya que delante hay tres USB de 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2 Tipo-A), un cuarto del mismo tipo que sigue dando corriente aunque el equipo esté apagado, y la toma de auriculares. Detrás van dos USB4 de 40 Gbps con salida de vídeo, que sirven para conectar monitores o discos externos muy rápidos, y uno de ellos admite alimentación de hasta 100 W. Completan la parte trasera otro USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, un USB 2.0, dos HDMI 2.0 y dos puertos de red Ethernet de 2,5 GbE, más rápidos que los de 1 Gbps de siempre. En el lateral hay un lector de tarjetas SD 4.0, y de forma inalámbrica trae Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Que haya dos puertos de red sirve para cosas concretas, como mantener separada la red de casa de la del trabajo o conectar un disco de red sin pasar por un conmutador. Echo en falta un USB-C delante, que es el que más se usa para cargar el móvil o conectar un disco, y un puerto OCuLink para añadir una tarjeta gráfica externa. Los HDMI son 2.0, así que por esas salidas un monitor 4K se queda en 60 Hz. La marca habla de hasta cuatro pantallas 4K y, con dos HDMI y dos USB4, las salidas físicas salen. Lo que decide es qué resolución y qué frecuencia aguantan todas a la vez.

Memoria soldada y un segundo hueco para el SSD

La memoria son 24 GB de tipo LPDDR5 soldados a la placa. Eso significa que no puedes cambiarla ni ampliarla nunca, así que lo que compras es lo que tendrás. Para trabajar con muchas pestañas abiertas, programar o editar vídeo en 4K me parecen suficientes. Si piensas en máquinas virtuales pesadas o en ejecutar modelos de inteligencia artificial en tu propio equipo, serán un límite.

Con el almacenamiento hay más margen. El SSD de 1 TB (M.2 2280, PCIe Gen4) se puede cambiar por uno de hasta 4 TB, y queda libre una segunda ranura M.2 2242 para otro SSD de hasta 1 TB.

Garantía, soporte y una marca recién llegada

VZMORE da tres años de garantía de hardware y treinta días para devolver el equipo, y según su web ofrece soporte técnico de por vida y asistencia las 24 horas. Es una marca con poco tiempo de recorrido y la garantía puede ser su mejor argumento. Cómo responda cuando algo falle es lo que de verdad lo dirá, y eso solo se sabe con el tiempo.

Disponibilidad y precio

El VZMORE iX9 Max se vende en la tienda oficial de VZMORE por 999 euros, en la única configuración disponible, con envío gratuito desde el almacén de Alemania y un plazo de preparación de uno a dos días.

Dónde le sacarás partido al iX9 Max y dónde te puedes quedar corto

Te lo cuento por usos, que creo que es lo más útil si estás dudando. Si trabajas con dos o tres monitores y mucho cable (teclado, ratón, cámara, discos), este mini PC te ahorra el hub y casi cualquier adaptador. Es el caso en el que más sentido le veo. Si editas vídeo en 4K de vez en cuando o programas, tienes potencia de sobra, con la salvedad del ruido que haga en el modo de rendimiento. Y si buscas un equipo discreto para el salón o para montar un pequeño servidor doméstico, los dos puertos de red y el segundo hueco para SSD juegan a tu favor.

Donde yo me lo pensaría es en lo contrario. Si quieres ejecutar modelos de IA en tu equipo o trabajar con máquinas virtuales muy grandes, los 24 GB soldados y los 11 TOPS se van a quedar cortos, y ahí te recomiendo buscar un equipo con memoria ampliable. Tampoco es el equipo para jugar a títulos AAA, porque los gráficos van integrados en el procesador. Y si te frena que la marca sea nueva, los tres años de garantía y los treinta días de devolución rebajan el riesgo, aunque habrá que ver cómo responde el soporte cuando haga falta.

Por ese precio, mi consejo es sencillo. Si tu escritorio se parece al primer caso, compensa. Si se parece al segundo, mejor ahorra para otro tipo de equipo.