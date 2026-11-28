Según los datos publicados por DE-CIX, el estreno de Grand Theft Auto VI ha tenido un impacto tan importante que ha conseguido elevar el tráfico mundial de Internet hasta alcanzar un nuevo récord histórico. Durante el lanzamiento del videojuego, se registró un pico de 33,03 terabits por segundo.

Para entender la magnitud de este dato, cabe señalar que representa un 25% más de tráfico que el registrado habitualmente durante una semana de principios de año. España también contribuyó a alcanzar este máximo, con un pico de 1,43 Tbit/s durante la noche del miércoles al jueves, justo antes de que los jugadores pudieran comenzar su aventura en Vice City.

Las consolas en las que mejor funciona GTA 6

Para comparar el rendimiento de las consolas, Digital Foundry sometió las cuatro versiones a más de 100 horas de pruebas. En PlayStation 5 Pro, el juego consiguió mantener una tasa de fotogramas prácticamente constante de 30 FPS durante las partidas habituales. Sin embargo, cuando se provocaban explosiones de vehículos de forma deliberada, los FPS descendían momentáneamente hasta los 24. Por su parte, PlayStation 5 estándar y Xbox Series X registraban caídas frecuentes por debajo de los 30 FPS en las escenas más exigentes, mientras que en Series S la tasa de fotogramas oscilaba de forma estable entre los 20 y los 30 FPS durante periodos prolongados, llegando también a bajar hasta los 20 FPS en las explosiones de mayor magnitud.

Comparación técnica

La comparativa técnica de Grand Theft Auto VI muestra diferencias entre las cuatro consolas. En PlayStation 5 Pro, el juego funciona con una resolución interna de 2560 x 1440 píxeles y utiliza PSSR 2 para mejorar la imagen hasta 4K. Además, incorpora trazado de rayos para la iluminación global, los reflejos y las sombras. En cuanto al rendimiento, mantiene habitualmente los 30 FPS, aunque puede experimentar breves caídas cuando aumenta la carga gráfica.

«Nuestra presentación básica utiliza reflejos con trazado de rayos e iluminación global», explicó el director de producción tecnológica, Marc Chambers, a Kotaku. «En la PS5 Pro, esto se mejora con la adición de sombras con trazado de rayos, así como una mayor claridad general gracias al uso de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). La PS5 Pro cuenta con un procesador gráfico mejorado y tecnología de escalado que aprovechamos para aumentar la fidelidad visual del juego. Si bien el procesador central de la PS5 Pro es ligeramente superior al de la consola PS5 básica, no es lo suficientemente potente como para ejecutar la compleja simulación del juego a velocidades de fotogramas más altas».

PlayStation 5 estándar y Xbox Series X

Por su parte, PlayStation 5 estándar y Xbox Series X también trabajan con una resolución interna de 2560 x 1440 píxeles y recurren al TAA y al escalado espacial desarrollado por Rockstar para alcanzar 4K. Ambas ofrecen iluminación global y reflejos mediante trazado de rayos, con un objetivo de 30 FPS, aunque presentan algunas caídas ocasionales. Xbox Series S cuenta con una resolución interna inferior, de 1280 x 720 píxeles, y utiliza AMD FSR 4 para mejorar la imagen hasta 1080p. También dispone de iluminación global y reflejos con ciertas limitaciones y su rendimiento suele situarse entre los 25 y los 30 FPS.

Aunque la versión Pro de PlayStation 5 incorpora una GPU más potente, su CPU apenas supera en rendimiento a la de la PS5 estándar, por lo que esta mejora no sería suficiente para aumentar la tasa de fotogramas. En su lugar, la potencia gráfica adicional se aprovechará para mejorar la calidad de imagen e incorporar sombras mediante trazado de rayos.

Para conseguir una experiencia de juego fluida, el tiempo entre fotogramas resulta tan importante como la propia tasa de FPS. Cuando el juego funciona a 30 FPS constantes, el intervalo entre cada fotograma es de aproximadamente 33,3 milisegundos.

Versión para PC

El usuario D. Everett Hinton compartió una demostración de GTA 6 ejecutándose a una resolución de 5120 × 1440 píxeles y con una relación de aspecto de 32:9. Según explicó, el proyecto consigue alcanzar los 30 FPS en formato 16:9 y hasta 180 FPS mediante generación de fotogramas. Asimismo, incorpora compatibilidad con HDR10+ y NVIDIA Reflex. Hinton también afirmó que el sistema de procesamiento de datos entre la CPU y la GPU se había reescrito por completo.

GTA 6 PC port with 5120×1440 32:9, 30fps (at 16:9) and 180fps with frame gen, HDR 10+, Nvidia Reflex, etc, with ray reconstruction and DLSS 5 NR coming soon.. most of the videos you see are fake, this one is not! Completely rewritten CPU/GPU pipeline. https://t.co/OjZXboxqQH — D Everett Hinton (@dev_hinton) November 27, 2026

Por el momento, Rockstar Games todavía no ha ofrecido información concreta sobre una posible versión para PC, aunque esta plataforma podría superar los 60 FPS con el hardware adecuado. Los rumores apuntan a que su lanzamiento podría producirse durante el primer trimestre de 2027 con una inversión adicional estimada en 780 millones de dólares para desarrollar infraestructuras y contenidos multijugador. Entre las posibles novedades también se mencionan los servidores de rol, un sistema mejorado de creación de personajes y la posibilidad de transformar todo el estado de Leonida en un enorme mundo online permanente.