Y al segundo día de competición de España, volvió Carlos Alcaraz. El murciano se ejercitó este sábado junto a Marcel Granollers para preparar su regreso a la competición en individual. Será el número uno de España en la eliminatoria contra Gran Bretaña y se enfrentará a Fery, mejor raqueta británica. Cabe recordar que Alcaraz no se vistió de corto el pasado jueves ante Austria, pues estaba alineado para jugar dobles, pero España solventó el cruce sin necesidad de llegar al tercer partido.

El resto de emparejamientos serán el joven Jódar ante el experimentado Norrie, ambos número dos de sus respectivos equipos, quienes abrirán la eliminatoria; los mencionados Alcaraz contra Fery; y los dobles con Pedro Martínez y Marcel Granollers ante Patten y Skupski. El plan de Gran Bretaña pasa por ganar el punto de Norrie y llevar la serie al dobles, su principal amenaza, pues Patten y Skupski son número uno y número tres del mundo, respectivamente.

Alcaraz volverá a representar a España dos años después de su última vez, cuando se anticipó unos días la retirada de Rafa Nadal. Derrotó en individual a Griekspoor, pero sucumbió junto a Granollers en dobles. Lo que unido a la derrota de Nadal ante Van de Zandschulp, desembocó en prematura eliminación española y posterior retirada de Rafa, ya que aquel era su último torneo.