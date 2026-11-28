Ferran Torres dará el último banderazo de su carrera a Marc Márquez. El delantero del Paris Saint-Germain, y campeón del mundo con España este pasado verano, será el encargado de dar el banderazo de MotoGP en la carrera de este domingo en el circuito Ricardo Tormo. Así lo ha anunciado la organización del campeonato este sábado.

Después de que Márquez soltara la bomba el viernes justo antes de comenzar el primer entrenamiento libre en Cheste (FP1), ahora cada entrenamiento será el último del GOAT. Y, el domingo, será el fin de una era. Cuando Ferran Torres le muestre la bandera a cuadros al 93, se cerrará el telón. Pero, antes, tocará vivir la última sprint de la temporada.

Keanu Reeves será el encargado de dar el banderazo en la carrera al sprint, la última de Marc Márquez. Ya el domingo, en la categoría de Moto3, será Francesco Marzo, campeón del mundo de FIM MotoMini 190cc, mientras que en Moto2 lo dará otro futbolista español, Carlos Espí.

El ex del Levante, que está destacando ahora en el Real Madrid, vuelve a su tierra para vivir en directo la última carrera del mejor piloto de todos los tiempos. Será el encargado de dar el banderazo en Moto2, donde el que gane de Izan Guevara o Manugas, se llevará el único título que falta por resolverse. Después llegará el plato fuerte del día con la carrera de MotoGP y la despedida de Marc Márquez. Un momento en el que seguro que más de uno en la grada acabará soltando alguna lágrima.