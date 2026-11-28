La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de sustraer coches de alquiler de varias empresas de Mallorca y utilizarlos para desplazarse por la ciudad. El sospechoso habría robado al menos cuatro vehículos desde el pasado mes de septiembre y protagonizado varias fugas temerarias para escapar de los agentes.

La detención se produjo de madrugada, en las inmediaciones del poblado de Son Banya, donde los agentes interceptaron al sospechoso al volante de un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído días antes de una empresa de alquiler.

La historia comenzó sobre las 03:00 horas del pasado lunes, cuando varias patrullas realizaban labores de prevención en los alrededores de Son Banya. Los agentes observaron cómo un coche de alta gama accedía al poblado y, apenas unos segundos después, salía de allí a gran velocidad. Al comprobar los datos del vehículo, descubrieron que era un coche de alquiler robado.

El conductor no era desconocido para los policías. El viernes anterior ya había protagonizado un episodio similar al volante de otro vehículo sustraído. En aquella ocasión, huyó de los agentes con una conducción temeraria, rebasando líneas continuas y poniendo en peligro al resto de usuarios de la carretera. Aunque no pudieron detenerlo entonces, sí lograron recuperar el coche.

La madrugada del lunes volvió a aparecer en escena. Alrededor de las 05:00 horas, los agentes observaron de nuevo el mismo vehículo entrando en Son Banya y decidieron seguirlo hasta conseguir interceptarlo. Durante la identificación y el cacheo superficial, localizaron al sospechoso un juego de llaves de otro coche de alta gama, además de las del vehículo que conducía.

El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de hurto de uso de vehículo y desobediencia a agentes de la autoridad. Sin embargo, las sospechas policiales apuntaban a que podría estar detrás de más sustracciones de coches de alquiler en la isla.

La investigación pasó entonces a manos del Grupo Judicial de la Comisaría del Aeropuerto, que comenzó a reconstruir el rastro de los vehículos desaparecidos. Uno de ellos había sido localizado el pasado 19 de noviembre abandonado en el interior de Son Banya. Cuando los agentes procedieron a retirarlo, comprobaron que también había sido robado a una empresa de alquiler. En el interior del automóvil encontraron documentación personal a nombre del ahora detenido, una pista que reforzó las sospechas sobre su implicación.

Los investigadores también confirmaron que el día 20 habría sustraído otro vehículo de una zona de aparcamiento de una empresa de alquiler y se habría dirigido hasta Son Banya. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a toda velocidad, ignorando las órdenes de los agentes y abandonando finalmente el coche para escapar a pie en dirección a Sant Jordi. El vehículo fue localizado posteriormente en la localidad, aunque no había ningún ocupante en su interior.

Las pesquisas policiales también permitieron relacionar al sospechoso con otro episodio en el que fue localizado junto a otras dos personas cerca de Son Banya a bordo de un vehículo de alta gama sustraído días antes.

Finalmente, los agentes confirmaron que el detenido estaría presuntamente implicado en tres sustracciones de vehículos de empresas de alquiler en Mallorca, aunque las primeras sospechas apuntaban a que habría robado al menos cuatro coches desde septiembre.

La Policía sostiene que el hombre repetía un mismo modus operandi para sustraer los vehículos de distintas campas, aprovechando que conocía el funcionamiento interno de las empresas de alquiler, ya que habría trabajado anteriormente en alguna de ellas. Una familiaridad con el negocio que, presuntamente, le habría permitido hacerse con los coches y utilizarlos para circular por Palma hasta que los agentes terminaron cerrándole el cerco.