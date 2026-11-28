La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres, uno de nacionalidad española y otro marroquí, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras intentar sustraer gasolina de tres vehículos estacionados en la zona de El Molinar. Los agentes localizaron los coches con los depósitos dañados, uno de ellos perdiendo combustible, y encontraron a los sospechosos a escasos 100 metros, empapados y con un fuerte olor a gasolina.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles, cuando una patrulla recibió un aviso del 091 por la activación de una alarma de intrusión en una obra. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la valla perimetral se encontraba desplazada y caída, por lo que comenzaron a inspeccionar los alrededores mientras esperaban al responsable.

Fue entonces cuando percibieron un intenso olor a gasolina que les llevó a revisar la zona. Poco después, localizaron tres vehículos con las tapas de los depósitos de combustible abiertas y fracturadas. Uno de los turismos presentaba, además, daños en los manguitos del depósito que provocaban un goteo constante de gasolina.

En las inmediaciones también encontraron varios tubos impregnados de combustible y parte de una botella de cristal que podría haber sido utilizada como embudo para extraer la gasolina de los coches.

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes hasta un salón de juegos situado a unos 100 metros del lugar. Allí localizaron a dos hombres en actitud sospechosa, uno de ellos con el pelo y la ropa mojados. Ambos desprendían un fuerte olor a gasolina, lo que aumentó las sospechas de los policías.

Al ser preguntados por el olor a combustible, los dos dieron explicaciones incongruentes. Respecto a estar mojado, uno de ellos aseguró que había acudido al baño para asearse.

Los agentes comprobaron que los tres vehículos afectados funcionaban con gasolina y que los daños que presentaban eran compatibles con un intento de sustracción de combustible. Finalmente, los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza por intentar robar gasolina de los tres turismos.