El Gobierno de Sánchez a través de la Capitanía Marítima de Valencia adscrita al Ministerio de Transportes, ha advertido de que ningún gobierno autonómico puede rechazar acoger en sus puertos el buque siniestrado de Ibiza que llegará a Cartagena (Murcia) el lunes.

Todo ello después: tanto la Generalitat Valenciana como el Govern de Baleares expresaran su oposición a que el buque fuera remolcado a sus costas, antes de conocer que sería trasladado a Cartagena, pese a la oposición del Ejecutivo autonómico de la Región de Murcia.

El presidente Fernando López Miras ya ha trasladado el «absoluto rechazo» del Ejecutivo regional.

«Es una decisión unilateral que tiene el rechazo contundente del Gobierno de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, porque supone un peligro y un riesgo desde el punto de vista medioambiental que nos negamos a asumir», ha afirmado López Miras

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, por su parte ha salido al paso de estas manifestaciones de rechazo de los gobiernos autonómicos y ha precisado que, a raíz del hundimiento del Prestige, se legisló en este sentido y es la Marina Mercante quien determina el lugar o puerto de refugio «en base a criterios técnicos y de salvamento», ha señalado.

De hecho, las labores de remolque ya han comenzado y en estos momentos, se está iniciando el remolque con destino al puerto de Cartagena, donde, según los cálculos de la empresa y su plan de viaje, pretenden llegar el próximo lunes.

El traslado responde al accidente marítimo que sufrió el buque el pasado 25 de noviembre y busca proteger la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino.

A bordo permanecen unas 7.000 toneladas de carga y unas 160 toneladas de combustible.

La capitana marítima se ha referido a las posibles manchas de contaminación y ha aseverado que hoy se ha detectado «una pequeña de poco más de una milla de extensión, muy leve» («en una escala del uno al cinco, sería un uno», ha ejemplificado), que «permanece en la zona y que probablemente se degradará en breve por efecto del oleaje y la propia evaporación».

Además, ha subrayado que es «inviable» realizar operaciones de extracción de la carga y del combustible en alta mar o, incluso, en una zona de fondeo, «puesto que esto situaría al buque en una condición expuesta a posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas».

«Tengamos en cuenta que estas labores de extracción de la carga y del combustible van a llevar probablemente varias semanas, bastantes semanas, porque no solo hay que extraer el combustible y la carga, sino que posteriormente habrá que adrizar el buque, colocarlo en situación de flotabilidad normal y prepararlo para el traslado y remolque a su destino final. Por lo tanto, se descarta la actuación sobre el buque en alta mar o incluso en fondeo», ha insistido.

Delgado también ha explicado que ahora resulta «imposible» y «absolutamente inviable» en la situación actual del buque «darle la vuelta y adrizarlo».

«Tiene que ser trasladado a aguas abrigadas, un lugar de refugio, allí se procederá a extraer el combustible y la carga y una vez que hayamos extraído o descontaminado el buque, se procederá a adrizarlo, esto requiere de maquinaria pesada y esto en alta mar es inviable».

Sobre las barreras anticontaminación, ha afirmado que una vez que llegue al lugar de refugio y antes de que comiencen las labores de extracción de carga y combustible, «por supuesto», se situará una barrera alrededor para «prevenir posibles escapes».