La Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del juez José Luis Calama de rechazar la recusación que el ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había planteado contra la joyería Yanes, la firma que ha tasado en algo más de un millón de euros las joyas intervenidas por la Policía Nacional en su despacho. Los magistrados sostienen que la pericial puede volver a practicarse en un eventual juicio, por lo que la defensa conserva intactas sus garantías.

Así lo recoge un auto de la Sala de lo Penal fechado este viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El tribunal subraya que el informe impugnado versa sobre la identificación, clasificación, valoración y análisis técnico de las piezas incautadas.

Según los magistrados, el examen puede repetirse «sin que conste que los efectos examinados vayan a desaparecer, ni sufrir modificación alguna que impida su nuevo examen».

«No se trata, por consiguiente, de una prueba cuya fuente vaya a desaparecer o cuyo objeto material se haya consumido durante la investigación», remarca la resolución.

Recusación a la joyería Yanes

El origen del conflicto se encuentra en unas declaraciones televisivas del director general de Yanes, la joyería a la que el juez Calama encargó la valoración. En ellas, afirmó que las piezas del ex presidente socialista tenían un valor «incalculable».

A raíz de esas palabras, Zapatero alegó una «aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito» y pidió apartarlo del procedimiento.

El instructor ya se había opuesto a esa pretensión. Entonces subrayó que existen «garantías procesales» que «neutralizan cualquier eventual riesgo derivado de la apariencia de parcialidad denunciada».

Ahora, la Sala ha incidido en que las joyas, que Zapatero asegura que le regaló la Casa Real de Arabia Saudí, estarán «a disposición del tribunal que, en su caso, enjuicie los hechos».

También lo estarán para las partes, «para que el perito proceda nuevamente a su observación, medición, clasificación y valoración, pudiendo además ser sometido a interrogatorio y contradicción por todas las partes personadas».

Los magistrados añaden que todas esas actuaciones «pueden ser nuevamente practicadas sobre los objetos intervenidos». Esto permitiría «la emisión de nuevas conclusiones y su pleno sometimiento a los principios de inmediación, publicidad y contradicción en el acto del juicio oral».

«Y la defensa conserva íntegramente la posibilidad de cuestionar la metodología empleada, discutir las conclusiones alcanzadas, solicitar aclaraciones, proponer pericial contradictoria o interrogar exhaustivamente al perito», puntualiza el auto.

Frente a lo argumentado por la defensa, la Sala ha recordado que la jurisprudencia no avala admitir la recusación de peritos en la fase de investigación cuando la pericial puede reproducirse en el juicio oral, «sino todo lo contrario».

La batalla por aquilatar el valor real de las piezas no termina aquí. El pasado 17 de noviembre, la defensa del ex presidente propuso a dos especialistas para elaborar un tercer informe pericial.

Su abogado, Víctor Moreno, ha solicitado la designación de David Mellado, tasador de joyas, gemólogo y experto en diamantes, y de Rosa Moreno, gemóloga, tasadora de alhajas y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia.

El objetivo, según el escrito, es elaborar «una pericial contradictoria» que contribuya a «un mejor esclarecimiento de los hechos».

Para ello, el letrado ha pedido que el juez ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) poner las joyas a disposición de los peritos, «permitiendo la toma de fotografías, mediciones y ensayos no destructivos».

Este nuevo análisis no se limitará a fijar un precio. Examinará también «el método con el que el informe de Yanes obtiene el valor de reposición y la razonabilidad de la valoración obtenida».

«Asimismo, estimarán el valor de fabricación, el valor de mercado, el valor comercial minorista y el valor de mercado secundario de las piezas intervenidas», detalla el escrito de la defensa.

En otro documento, Moreno ha reclamado que Yanes aporte los informes de los que proceden los datos de análisis del metal, así como las actas de entrega y devolución de las piezas y las muestras extraídas.

Según explica, los nuevos peritos valorarán si ese ensayo «es idóneo y suficiente para emitir su dictamen o si, por el contrario, fuera necesario encargar un nuevo análisis a otro laboratorio público o privado».

‘Caso Plus Ultra’

Todo ello se enmarca en la pieza separada que Calama abrió contra Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. La causa gira en torno a las joyas sin declarar halladas en el registro de su despacho, en la madrileña calle Ferraz.

Las piezas han recibido hasta ahora dos tasaciones distintas. La joyería Ansorena las valoró en un primer informe en 1,3 millones de euros, mientras que Yanes las cifró después en algo más de un millón.

La Fiscalía Anticorrupción pidió imputarle además un presunto delito de malversación por no haber entregado las piezas a Patrimonio del Estado. Calama rechazó esa petición.

En paralelo, el magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias. Esa trama habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Con dos tasaciones sobre la mesa, una tercera posiblemente en camino y una diferencia de unos 300.000 euros entre la primera y la segunda, las joyas de Zapatero se han convertido en algo más que un conjunto de piezas valiosas. La Audiencia Nacional ha dejado claro que, si llega el juicio, volverán a pasar por la lupa. Esta vez, a la vista de todos.