El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho campaña con la paga extra a los pensionistas y ha celebrado haber repartido 28 mil millones de euros entre 9,6 millones de perceptores de este subsidio a dos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, ha celebrado este viernes a través de sus redes sociales que el Ejecutivo «abona este mes la paga extraordinaria junto a la ordinaria a 9,6 millones de pensionistas». «Son 10,6 millones de pensiones y sus correspondientes pagas extra», señala en un post en las plataformas. Y explica que la pensión media de jubilación se sitúa en 1.580,6 euros al mes, «un 4,7% más que en noviembre de 2025».

En ese mismo sentido, se pone en valor que los españoles se jubilen cada vez más tarde: «La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019». «En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,9 años», detalla el ministerio de Elma Saiz a través de una nota de prensa.

La cantidad de dinero abonado a los pensionistas se ha disparado a casi 800 millones de euros. Y es que, mientras que el Gobierno destinó 27.119,7 millones de euros en 2025, un año más tarde este desembolso se incrementó hasta los 28.814,9 millones de euros.

La paga extraordinaria de los pensionistas se abona en noviembre, no en diciembre y, como explica Seguridad Social, para calcular la cuantía «se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre».

El montante medio de las pagas ordinarias hasta 2025 se elevaba hasta los 1.316,7 euros al mes. A esta cifra habría que sumar la paga extraordinaria que, de media, en el ejercicio anterior se situó en 1.288,1 euros. Como aseguran desde la cartera de Saiz, la cuantía de la paga extra suele ser «similar a la mensualidad ordinaria». Sin embargo, las prestaciones que fueron aprobadas en un momento más cercano a la fecha de cobrar esta paga sólo «cobran la parte proporcional que corresponda».

Por otro lado, detallan que la paga extraordinaria media de los pensionistas asciende este mes de noviembre exactamente a 1.349,6 euros. Por tanto, los pensionistas han recibido alrededor de 2.660 euros de media en este mes. «Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda», explican desde el Ministerio de Saiz.

Sánchez y las pensiones

Sánchez ha venido utilizando las pensiones como uno de sus ejes de campaña. En su mitin de este martes en Barcelona, el presidente advirtió sobre el futuro de unas pensiones si el próximo 29 de noviembre gobernaba «una derecha y ultraderecha que lo que quiere es convertir en un fondo privado el fondo público de pensiones».

El líder socialista se vanaglorió de haber dejado la hucha de las pensiones en 20.000 millones de euros en 2026: «Lo queremos dejar en 50 mil millones de euros. Ese es el compromiso del Gobierno de España con el sostenimiento de las pensiones presentes y futuras». «Mi compromiso es blindar las pensiones y su revalorización en la Constitución», sostuvo.

En otras intervenciones, Sánchez transmitió a los pensionistas «absoluta tranquilidad» sobre el sistema, asegurando que «no está en riesgo» y que «goza de una extraordinaria salud».

Para lograrlo, el presidente llamó a una «movilización histórica» para lograr una «remontada épica y una victoria del PSOE». Y situó la cifra en un «75% de participación electoral para que en las próximas Cortes Generales y también en el Senado» para conseguir «una mayoría absoluta de diputados y diputadas progresistas». El objetivo del presidente es «ir más lejos y llegar antes en avances sociales que merece y necesita» España.