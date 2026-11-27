Arde Bogotá regresa a Madrid de la mano de Vibra Mahou. La banda cartagenera tiene una doble cita con el público madrileño este jueves 26 y viernes 27 de noviembre en la sala La Riviera, dentro de su gira Hervideros Gira Vibra Mahou. Los cuatro músicos presentan su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola, con un formato especial inspirado en los conocidos boiler rooms, en el que el público rodea el escenario para disfrutar del directo desde una posición privilegiada.

La expectación por el regreso a los escenarios de Arde Bogotá ha sido máxima. Prueba de ello es que las entradas para los diez conciertos que componen la gira, repartidos por ocho ciudades españolas, están completamente agotadas. Todas ellas se vendieron exclusivamente de manera física, una iniciativa que conecta con el mensaje de su nuevo trabajo discográfico, centrado en reivindicar la importancia de compartir espacios y emociones.

Una historia de éxito junto a Vibra Mahou

La formación murciana se ha convertido en la primera banda en protagonizar por segunda vez una Gira Vibra Mahou. Su relación con la plataforma musical comenzó en febrero de 2022, cuando los cartageneros acababan de publicar su primer álbum, La Noche. Aquella gira también agotó las entradas en todas sus paradas y tuvo precisamente en La Riviera uno de sus conciertos más destacados, el 23 de junio de aquel año. Desde entonces, el crecimiento del grupo ha estado respaldado por reconocimientos como un Premio Ondas y seis Premios de la Academia de la Música.

Murcia pondrá el broche a la gira

Tras pasar por Vigo, Gijón, Granada y Málaga, y completar su doble cita en Madrid, Arde Bogotá viajará a Valencia y Alicante los próximos 3 y 4 de diciembre, respectivamente. El broche final llegará los días 11 y 12 de diciembre en la sala Mamba de Murcia, en la tierra que vio nacer a la banda.