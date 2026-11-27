A dos días de las que quizá sean las elecciones más importantes en la historia de la democracia española, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, se sienta con OKDIARIO para hablar de impuestos, deuda pública, inmigración o trabajo, de todos los frentes que el nuevo Ejecutivo tendrá que atacar para deshacer los vicios de un ciclo económico en el que la macro ha ido -aparentemente- bien mientras las clases medias perdían tres puntos de poder adquisitivo y los perceptores del ingreso mínimo vital se disparaban; para Nadal, esto último no es un éxito, es un síntoma.

PREGUNTA.- En el debate a cuatro, Ada Colau le preguntó a Alberto Núñez Feijóo cómo se construyen un millón de viviendas. Le traslado la pregunta.

RESPUESTA.- Haremos 250.000 al año en una legislatura. ¿Esto es mucho o poco? Pues es doblar las que se están haciendo en estos momentos, pero si miramos hacia atrás, ya se hacían en el año 99, 2000 o 2001, antes de que hubiera la burbuja inmobiliaria. Luego pasamos a 800.000 al año; fue una exageración. 250.000 es la velocidad de crucero del sector de la construcción en España. ¿Por qué estamos ahora en 130.000? Por la burocracia y la falta de mano de obra especializada. Desde que se aprueba un plan de urbanismo hasta que se entregan las viviendas, pasan de diez a catorce años, de los cuales la construcción es solo año y medio. El resto son permisos, licencias, declaraciones de suelo…; todo eso hay que reducirlo a la mínima expresión. Además, al sector le faltan profesionales. Le faltan profesionales porque la izquierda lo denuesta como el sector del ladrillo.

P.- Hay mucha inmigración, pero a pesar de ello al sector le falta mano de obra. ¿Cómo se soluciona?

R.- Con puntos que propone el Partido Popular en su programa. Básicamente, significa que tenemos que garantizar que el que viene a España viene a trabajar, no a recibir prestaciones sociales. Además, necesitamos especialistas en sectores como el de la construcción, el sector agrícola o el del transporte. Y deben ser inmigrantes afines culturalmente a los españoles y que por lo tanto sean fácilmente integrables. Hay que construir, y más cosas, como que las viviendas vacías se pongan en alquiler y para eso hace falta dar seguridad jurídica y volver al equilibrio normal en el contrato de arrendamiento entre propietarios e inquilinos. Si te ocupan la casa, que el ocupante se vaya en 48 horas, que el Gobierno no intervenga en los precios y en los contratos indefinidamente. Y los jóvenes tienen todo el derecho del mundo a comprar vivienda como sus padres y sus abuelos; queremos que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios. A los jóvenes hay que darles apoyo para la entrada y para los impuestos que tienen que pagar.

P.- Cuando el señor Rajoy accedió al Gobierno, vimos que los datos de déficit que se habían publicado no se ajustaban a la realidad. Sobre esto, ayer Sánchez dijo que sus cuentas están auditadas. ¿Se cree los datos?

R.- En 2011 el Gobierno decía que el déficit público era del 6% del PIB. Luego resultó que era del nueve, pero eso sin contar las facturas en el cajón y sin las necesidades de reestructurar los balances de los bancos. Al final resultó ser el 11%. Esta vez los niveles no tienen nada que ver, pues no estamos en una crisis financiera ni en una crisis inmobiliaria. Pero no nos podemos fiar de lo que hay. Primero porque no tenemos Presupuestos con los que comparar. Tras cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, no hay índices de comparación. El PGE español ha sido una amalgama de modificaciones con muchas chapuzas contables, y por lo tanto hay que mirar cómo están las cuentas. Este Gobierno está plagado de irregularidades, así que también hay que mirar el sector público empresarial, donde se contrataban personas de forma ilegal con contratos que están bajo sospecha.

P.- Feijóo dijo recientemente que no va a aceptar ciertas exigencias de la Comisión Europea porque ha sido laxa con este Gobierno. ¿A qué se refiere?

R.- Las nuevas leyes fiscales europeas todavía no se han transcrito y aplicado en España, nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria está totalmente desfasada. A Pedro Sánchez no se le ha exigido absolutamente nada. No ha tenido ninguna norma fiscal que aplicar en los fondos europeos. Ha tenido nueve enmiendas del Plan de Recuperación, bajando los niveles y los criterios. Muchas de las políticas que ha planteado son contraproducentes y han sido aceptadas por Bruselas, así que no aceptamos que, como el Partido Popular es fiscalmente más responsable -siempre lo ha sido-, tenga que hacerlo todo en tres días. Vamos a bajar el déficit, vamos a bajar la deuda, pero a un ritmo que sea compatible con las políticas que queremos aplicar.

P.- El Partido Popular ya ha dicho que revalorizará las pensiones con el IPC, pero hay un problema, y es que el Gobierno aprobó una norma que les puede obligar a aplicar correcciones si incumplen con Bruselas.

R.- Las pensiones van a subir lo que suba el índice de precios al consumo, de eso que no quepa la más mínima duda. Esa es la base sobre la que se tiene que construir el presupuesto del año 2027; el pago de los intereses de la deuda pública y el pago de las pensiones es lo primero que se tiene que dibujar en un presupuesto. Lo segundo es que nosotros vamos a abrir un diálogo con Bruselas para garantizarles que la senda que vayamos a pactar la vamos a cumplir a rajatabla. Pero hay que negociar esa senda y nuestro objetivo último es una reducción sustancial de la deuda pública. Será una senda creíble, cumplible y compatible con la subida de las pensiones. Al mismo tiempo haremos una auditoría, y se tiene que hacer a la vez que el primer Presupuesto para 2027.

P.- Si gobiernan, ¿van a seguir contando como gente que está trabajando a los fijos discontinuos?

R.- No. Vamos a ver. Hay que transparentar las estadísticas para saber realmente dónde estamos. Sánchez dice que hay 22 millones de afiliados en España y no es correcto. Si un trabajador está afiliado en dos sitios, está contado dos veces. Hay que volver a publicar la estadística de cuántas personas trabajan, que es distinto de cuántas afiliaciones hay, porque algunos tienen más de una. Lo mismo con los fijos discontinuos. Debe quedar claro cuándo están en inactividad y eso se tiene que reflejar en la estadística. Muchas se han hecho ambiguas para no reflejar la realidad. Eso cambiará de forma radical con el Partido Popular, como aquellos institutos que tienen que ser independientes: el INE, el CIS…

P.- ¿Qué relación esperan tener con la AIReF? La actual presidenta vino directamente desde un cargo en el Gobierno.

R.- No solo la AIReF. No han dialogado una sola vez con el Partido Popular. Para nombrar a los miembros de la CNMV o la CNMC han preferido hablar con Bildu o con Esquerra Republicana de Catalunya. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la independencia de los órganos reguladores y que las decisiones que tomen de aquí en adelante no estén bajo sospecha.

P.- El presidente de Indra, Ángel Simón, dijo recientemente que está dispuesto a dar un paso al lado si hay cambio de Gobierno. ¿Tiene motivos para estar preocupado?

R.- Vamos a garantizar la profesionalidad de todos aquellos gerentes de empresas públicas o con control público, de manera que el objetivo sea servir a los intereses de España. Para que una empresa sea propiedad del Estado debe tener una de estas dos características: seguridad o defensa nacional. Por ejemplo, Navantia. Parece razonable que el Estado tenga una fuerte presencia en esa empresa. O en Redeia, que gestiona un servicio público esencial. Y en aquellas empresas en las que el Estado no deba estar, la salida se debe hacer de manera ordenada, garantizando la estabilidad y sin afectar a la cotización.

P.- ¿Cómo se sale de esas empresas?

R.- De forma ordenada, haciendo un catálogo. El concepto de qué es una empresa estratégica en un momento determinado puede variar según las circunstancias, pero si repasamos los motivos por los que el Estado en la época de Sánchez ha entrado en las empresas, no tenía nada que ver con esto. Tenía que ver con la posibilidad de hacerse con el control de la compañía, cambiar a su presidente y sustituirlo por uno cercano al Gobierno.

P.- Si ganan, ¿qué pasará con la presidenta de la Sepi?

R.- Todos los altos cargos de la administración cambian cuando cambia un Gobierno. Si además se detecta que puede haber irregularidades, pues entonces se pondrían en conocimiento de la Fiscalía. Esto afecta a todos los altos cargos del Ejecutivo anterior.