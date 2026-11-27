Indra ha decidido prescindir de su director de comunicación, Miguel López-Quesada, solo seis meses después de que los mandos fueran asumidos por una nueva presidencia y un nuevo consejero delegado. Fuentes internas señalan que las diferencias entre López-Quesada y el CEO, Josep María Recasens, se han hecho insalvables.

López-Quesada llevaba desde junio a los mandos de la comunicación de Indra. En el campo de la comunicación, López-Quesada cuenta con más de 30 años de trayectoria en comunicación corporativa, marketing de grandes marcas y asuntos públicos. Antes de Indra, el responsable cesado ha ocupado posiciones directivas en firmas como Alcoa o Gestamp.

La salida del responsable de comunicación se produce apenas dos días después de que Indra presentara ante los inversores su nuevo plan estratégico, Forward2030, el primero diseñado bajo la presidencia de Ángel Simón y con Recasens como consejero delegado. La compañía celebró el pasado miércoles 25 de noviembre su Capital Markets Day, después de haber aplazado en varias ocasiones la presentación de su nueva hoja de ruta.

El cese de López-Quesada resulta especialmente significativo porque su incorporación a Indra coincidió precisamente con la llegada de los nuevos responsables de la compañía. Recasens asumió formalmente sus funciones el 17 de junio, después de que el Consejo de Administración aprobara por unanimidad su nombramiento el pasado 26 de mayo, tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

Cambios en la dirección de Indra

Desde entonces, el nuevo consejero delegado ha acometido una reorganización de la estructura directiva de Indra. Los cambios también han alcanzado a áreas de especial relevancia para el futuro de la multinacional española, como las de estrategia y tecnología, cuya reordenación forma parte de la nueva etapa empresarial.

Recasens, procedente de Renault, ha mantenido además la política de incorporación de perfiles de la industria del automóvil a la compañía de defensa. Una tendencia que comenzó durante el mandato de su predecesor, José Vicente de los Mozos, y que responde, entre otros aspectos, a las necesidades de industrialización y fabricación en serie de los nuevos programas militares.

La salida de López-Quesada supone, sin embargo, un cambio en un departamento cuyo responsable fue incorporado cuando ya se estaba produciendo el relevo en la cúpula de Indra y no durante la anterior etapa de la compañía.

A dos días de las elecciones generales

El relevo en la dirección de comunicación de Indra se produce, además, a sólo dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La compañía, en la que el Estado mantiene una participación del 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es uno de los principales beneficiarios del incremento del presupuesto español en defensa.

La gestión de la comunicación adquiere especial relevancia en este contexto, tanto por la exposición política de la compañía como por su condición de empresa cotizada en el Ibex 35 y por su participación en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.

Indra afronta ahora la ejecución de su nuevo plan estratégico con el reto de transformar su cartera de pedidos en ingresos, incrementar sus capacidades industriales y consolidar su posición en el mercado europeo de defensa. Una etapa en la que ya no contará con el responsable de comunicación que incorporó el pasado mes de junio.