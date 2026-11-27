El empresario detrás de las relaciones entre el crudo venezolano y Estados Unidos ha dado un paso más. Alejandro Betancourt ha comunicado que el consejo de administración de su petrolera, Nabep, estará controlado por una mayoría de estadounidenses. El empresario ha señalado en una entrevista con Financial Times que la dirección de Nabep contará con cuatro consejeros designados por Washington y tres por su familia.

Betancourt es una de las figuras más polémicas en la Venezuela de Delcy Rodríguez. Estrecho aliado de la presidenta encargada, el empresario ha estado en el centro de las negociaciones entre Washington y Caracas sobre el futuro económico del país sudamericano desde la captura de Nicolás Maduro.

La líder chavista adjudicó a Nabep en agosto 14 proyectos petrolíferos adicionales a los tres que ya explotaba. El acuerdo representa el acceso a unas reservas de petróleo equivalentes a 65.000 millones de barriles. Como parte del acuerdo, el Pentágono adquirió un 35% del capital social de la petrolera venezolana.

«Es necesario comprender el acuerdo y revisarlo», declaró Betancourt al FT. «Espero con interés cualquier revisión de nuestro contrato y de nuestro acuerdo, del que me alegro mucho de formar parte, porque quedará claro que se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes implicadas. El potencial en Venezuela es infinito».

El acuerdo contempla que un 30% de la extracción de Nabep se destinará «sin coste» al Gobierno Chavista y un 20% a Estados Unidos a un precio de 30 dólares por barril, tres veces menos que el coste actual. El objetivo es producir un millón de barriles al año con una inversión de 100.000 millones de dólares en 10 años.

El empresario, que está siendo investigado en Europa por un presunto delito de blanqueo, ha señalado que el consejo de administración de Nabep estará compuesto por siete personas, de las cuales cuatro serán designadas por EEUU y las otras tres por la familia Betancourt.

Hace un año, el magnate fue detenido en Londres por una investigación internacional relativa a una trama de lavado de dinero. Washington presionó para levantar la prohibición de viaje del venezolano a pesar de las investigaciones en Estados Unidos, España y Suiza.

«Nunca se me ha imputado ningún delito en ninguna parte del mundo», señaló Betancourt en la entrevista con el diario británico. «No he hecho nada malo, salvo producir para mi país, crear puestos de trabajo y ayudar a mi país a prosperar y transformarse en lo que Venezuela puede llegar a ser, junto a un socio como Estados Unidos».

Betancourt no las tiene todas consigo. Tanto la oposición venezolana como el Partido Demócrata han anunciado que quieren impulsar investigaciones sobre los contratos alcanzados por Caracas y Washington. Particularmente, la victoria de la oposición estadounidense en las elecciones legislativas puede abrir una cascada de comisiones parlamentarias.