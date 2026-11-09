Betancourt aspira a superar a Chevron y prevé una producción de 350.000 barriles diarios en 2027

El presidente de la petrolera socia del Gobierno estadounidense traza una hoja de ruta que lleva su producción de 18.000 barriles en 2023 al millón diario en 2033. Alejandro Betancourt no oculta su ambición. El presidente de North American Blue Energy Partners (NABEP) aspira a convertirse a principios del próximo año en el mayor productor privado de petróleo de Venezuela, por delante de Chevron, según explicó a The Washington Post durante una visita de dos días a sus instalaciones en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco.

Desde que reactivó sus operaciones a finales de 2023, NABEP ha pasado de 18.000 a unos 223.000 barriles diarios. Betancourt prevé llegar a 275.000 en diciembre y hasta 350.000 en 2027, lo que supondría multiplicar casi por veinte su producción en apenas cuatro años. La compañía se ha marcado además 500.000 barriles para finales de 2028, según trasladó a Bloomberg, y superar el millón diario en 2033.

Chevron, hoy primer productor privado del país, ha anunciado inversiones de 7.000 millones de dólares para duplicar su producción en cinco años. Betancourt confía en adelantarla con una estrategia distinta: reinvertir prácticamente todo el flujo de caja, más de 5.000 millones de dólares en 2026, en lugar de repartir beneficios. «Nadie está haciendo lo que estamos haciendo en Venezuela», afirmó al Post.

La expansión ya está en marcha. NABEP opera con siete equipos de perforación, 19 de reacondicionamiento de pozos y tres barcazas en el Lago de Maracaibo, y su objetivo es alcanzar 60 equipos de perforación en los próximos 36 meses. Tiene derechos sobre 17 campos, de los que 11 ya están operativos, y construye centrales eléctricas propias y cientos de kilómetros de nuevos oleoductos. En Petrozamora, su principal activo, la producción marcó el 23 de octubre un récord de 115.000 barriles diarios.

No todos comparten su optimismo. Analistas como Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, se muestran escépticos sobre el alcance del acuerdo, y expertos venezolanos advierten de que desarrollar los yacimientos nuevos de la Faja del Orinoco puede costar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por campo. Betancourt responde con cifras: cada mes, la producción de NABEP sube.