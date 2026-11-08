La señal de tráfico que debes conocer este invierno: obliga a llevar cadenas o neumáticos especiales

En cuanto llega el frío y más si estamos en invierno, las condiciones de algunas carreteras cambian y de hecho lo pueden hacer en cuestión de minutos. Nos referimos a cuando empieza a nevar, baja la temperatura y un tramo que parecía perfectamente transitable puede terminar cubierto de nieve o con placas de hielo. En ese momento, llevar el coche preparado deja de ser una recomendación y pasa a convertirse en una obligación si la señalización así lo indica.

Desde julio de 2025, además, el catálogo oficial de señales incorpora una nueva indicación específica relacionada con los neumáticos de invierno. Conviene conocerla junto a la tradicional señal de cadenas porque no significan exactamente lo mismo. Una permite continuar con cadenas o con neumáticos especiales, mientras que la otra exige directamente llevar neumáticos de invierno.

La señal de tráfico que debes conocer este invierno

La R-412 es la señal circular de obligación, con fondo azu que debemos conocer bien este invierno, ya que es la que indica que no se puede continuar sin cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados, salvo que el vehículo lleve neumáticos especiales adecuados para circular sobre nieve.

Pero luego tenemos una novedad con la R-412b, incorporada con la actualización del catálogo de señales aprobada en 2025. También es circular y azul, pero su significado es distinto: obliga específicamente a utilizar neumáticos de invierno. En este caso ya no estamos ante una elección entre cadenas y neumáticos, sino ante una exigencia concreta sobre el tipo de rueda que debe llevar el vehículo.

Estas dos señales pueden aparecer especialmente en puertos de montaña y carreteras donde la nieve o el hielo complican la circulación. También pueden ir acompañadas de otras restricciones temporales, como límites de velocidad más bajos, prohibiciones de adelantar o incluso el cierre del tramo si la situación empeora.

En España no hay que cambiar los neumáticos cada invierno

Aquí existe bastante confusión ya que en España no existe una norma general que obligue a todos los conductores a montar neumáticos de invierno cuando llega una fecha concreta, como sí ocurre en otros países europeos. Es decir, que se puede circular durante todo el año con neumáticos convencionales siempre que estén en buen estado y cumplan la normativa. Sin embargo, la situación cambia cuando aparece una señal que exige otro tipo de equipamiento o cuando las autoridades establecen restricciones por las condiciones meteorológicas.

Por eso, quienes viven o circulan habitualmente por zonas donde nieva suelen optar por llevar cadenas en el maletero o instalar neumáticos preparados para invierno. También es habitual utilizar neumáticos de todo tiempo que cumplen determinados requisitos para circular en condiciones más complicadas. Uno de los marcados más reconocibles es el 3PMSF, representado por una montaña de tres picos con un copo de nieve. También existen neumáticos con la indicación M+S, aunque no todos ofrecen exactamente las mismas prestaciones cuando la carretera está cubierta de nieve.

Esperar a que el coche patine para poner las cadenas es un error

Las cadenas no deberían colocarse cuando el coche ya ha perdido adherencia. Lo ideal es anticiparse y buscar un lugar seguro en cuanto las condiciones empiezan a empeorar o así lo indican las señales y los agentes. Y es que parar cuando la carretera está completamente cubierta, puede ser bastante más complicado. Tampoco es buena idea hacerlo en mitad de la calzada, porque se puede bloquear el tráfico y dificultar el paso de otros vehículos o de las máquinas quitanieves.

Las cadenas deben colocarse en las ruedas motrices. Y conviene haber practicado antes, porque intentar descubrir cómo se montan con frío, nieve y poca visibilidad no es precisamente el mejor momento. A partir de ahí, la conducción también cambia. Hay que reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar acelerones, frenadas bruscas o movimientos repentinos del volante. Incluso con cadenas o neumáticos de invierno, la adherencia puede ser mucho menor de lo habitual.

No todas las señales permiten elegir entre cadenas y neumáticos

Este es probablemente el detalle que más conviene recordar. Con la R-412, el conductor puede continuar si utiliza cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados o si lleva neumáticos especiales de nieve. Con la R-412b, la obligación recae directamente sobre los neumáticos de invierno.

No respetar una señal de este tipo puede impedir que el vehículo continúe circulando y también puede dar lugar a una sanción. La cuantía dependerá de la infracción que se aplique en cada caso, por lo que no conviene asumir que cualquier incumplimiento relacionado con nieve o cadenas lleva siempre la misma multa.

Por último, antes de viajar a una zona donde se esperan nevadas merece la pena revisar el estado de los neumáticos, comprobar que las cadenas corresponden con la medida de las ruedas y consultar el estado de las carreteras. Porque llevar las cadenas en el maletero no sirve de mucho si no sabemos cuándo hay que utilizarlas. Y ahora, además, conviene recordar estas dos referencias: R-412 para cadenas o neumáticos especiales y R-412b cuando son obligatorios los neumáticos de invierno.