La Dirección General de Tráfico (DGT) ha adjudicado un contrato por valor de 1,02 millones de euros, sin IVA, para la adquisición nuevos radares Veloláser destinados a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Estos dispositivos son cinemómetros láser portátiles que vigilan la velocidad en tres carriles simultáneamente y se pueden colocar en diferentes puntos de la calzada en cuestión de minutos. La adquisición forma parte de la estrategia de la DGT para intensificar los controles de velocidad, sobre todo en las carreteras convencionales. En febrero de 2026 ya empezaron a funcionar otros 33 radares, 20 fijos y 13 de tramo, como parte de un plan que prevé instalar 122 nuevos puntos de vigilancia.

Los radares Veloláser no son una novedad para Tráfico, ya que la Guardia Civil los utiliza desde 2018. Una de sus principales ventajas es su reducido tamaño, que facilita su instalación sobre un trípode, en un guardarraíl, junto a una señal e incluso en los coches y motocicletas de la Guardia Civil. Gracias a su tecnología láser, estos cinemómetros pueden vigilar hasta tres carriles al mismo tiempo y controlar el tráfico en ambos sentidos de circulación. También son capaces de identificar el carril por el que circula cada vehículo y registrar velocidades de hasta 250 km/h. Además, al igual que otros dispositivos móviles, no tienen que estar señalizados obligatoriamente.

Los nuevos Veloláser de la DGT

Una de las características de los radares instalados en vehículos es que su margen de error depende de las circunstancias en las que se efectúa la medición. La Orden ICT/155/2020 establece que, durante las verificaciones periódicas realizadas en carretera, la tolerancia es de 7 km/h para velocidades de hasta 100 km/h y del 7% cuando se supera ese límite, siempre que el vehículo esté en movimiento. En cambio, si el vehículo se encuentra estacionado, los márgenes se reducen a 5 km/h y al 5%, respectivamente.

Por ejemplo, en una autovía con un límite de velocidad de 120 km/h, el margen de referencia sería de 8,4 km/h si el radar está instalado en un vehículo en movimiento, lo que situaría la velocidad orientativa a partir de la cual podría detectarse una infracción en torno a los 129 km/h. Si el dispositivo está estacionado, la tolerancia del 5% equivale a 6 km/h, por lo que la referencia sería de unos 126 km/h.

Los radares Veloláser pueden pasar prácticamente inadvertidos debido a su pequeño tamaño. Miden apenas 50 centímetros y se suelen instalar en lugares donde habitualmente no hay dispositivos de control de velocidad. Además, a diferencia de los radares fijos convencionales, no es obligatorio señalizar su presencia cuando los agentes los utilizan, lo que dificulta que los conductores puedan advertirlos con antelación.

Cada uno de estos dispositivos tiene un precio de 82.280 euros, IVA incluido, por lo que el desembolso total alcanza los 1.234.200 euros. La compañía responsable del suministro es Tradesegur, que fue la única empresa que se presentó al proceso de adjudicación. El importe del contrato, sin impuestos, asciende a 1.020.000 euros.

Funcionamiento

El dispositivo emite varios haces láser que recorren la carretera y se reflejan en los vehículos que pasan por delante. Estas señales rebotan y vuelven al radar en repetidas ocasiones, en apenas unas décimas de segundo. A partir del tiempo que tarda el láser en realizar el recorrido de ida y vuelta y de los cambios en la distancia respecto al vehículo, el cinemómetro calcula su velocidad.

Si detecta que supera el límite establecido para ese tramo, el sistema toma una fotografía para dejar constancia de la posible infracción. Posteriormente, el agente responsable del control tramita la correspondiente denuncia. Cabe destacar que los dispositivos incorporan tecnología 4G y una batería con una autonomía de hasta cinco horas.

Sanciones por exceso de velocidad

Desde Pyramid Consulting, un despacho especializado en recurrir multas de tráfico, recomiendan revisar varios aspectos antes de pagar una multa de tráfico. Entre ellos, comprobar que el radar tenga en vigor la correspondiente verificación metrológica, que se haya aplicado correctamente el margen de error, que la fotografía identifique de forma inequívoca el vehículo y el carril por el que circulaba y que el límite de velocidad señalado sea el que corresponde al tramo donde se produjo la infracción.

Asimismo, los conductores deben verificar que se hayan cumplido los plazos legales de notificación y tramitación. Esta cuestión adquiere especial relevancia en los dispositivos que controlan varios carriles simultáneamente, ya que la imagen debe permitir identificar qué vehículo ha cometido la infracción.

Por último, cabe recordar que el plazo para acogerse al descuento del 50% de la sanción. El conductor dispone de 20 días naturales desde la notificación para realizar el pago reducido, aunque esta opción implica renunciar a presentar alegaciones.

«Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad», recuerda la DGT.