Con el nuevo Citroën C5 Aircross, el doble chevrón atiende las demandas de los clientes en el estratégico segmento C-SUV con una propuesta multienergía 100% electrificada. Ante un abanico tecnológico tan amplio, es habitual que los clientes se planteen qué motorización se ajusta mejor a sus rutinas, qué exigencias de carga implica cada una o cómo se comportan en viajes largos. El nuevo Citroën C5 Aircross da respuesta a todas estas cuestiones con soluciones prácticas, eficientes y asequibles.

Sin punto de carga en casa o en el trabajo

Para aquellos conductores que buscan eficiencia sin cambiar sus hábitos ni depender de un enchufe, la respuesta es la motorización Hybrid 145. Combina las prestaciones de un motor de gasolina de 135 CV con un motor eléctrico de 28 CV y cambio automático. Se recarga de forma autónoma durante la marcha y permite circular en modo 100% eléctrico -sin consumo ni emisiones- en gran parte de los trayectos urbanos diarios (más del 50% del tiempo en ciudad).

Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT y ofrece hasta 950 km de autonomía total para afrontar los recorridos del día a día y viajar sin preocupaciones, disfrutando de una conducción placentera y todo el confort Citroën.

Cubrir los trayectos diarios sin consumir gasolina

Para los clientes que cuentan con un punto de carga estable en su domicilio o lugar de trabajo y quieren disfrutar de las ventajas de la conducción eléctrica a diario sin contar kilómetros de autonomía al recorrer largas distancias, la alternativa ideal es el Plug-In Hybrid 225. Su cadena de tracción une un motor de gasolina de 150 CV con un propulsor eléctrico de 125 CV.

Es capaz de superar los 100 km de autonomía en modo 100% eléctrico, lo que le otorga la etiqueta CERO de la DGT y permite afrontar los desplazamientos cotidianos sin gastar una gota de combustible. En viajes largos, su autonomía combinada alcanza hasta los 1.100 km.

Viajes largos y recargas sencillas con un coche eléctrico

La denominación Citroën ë-C5 Aircross engloba las versiones 100% eléctricas del SUV, pensadas para quienes buscan cero emisiones en todo momento con todo el confort y el placer de conducir que caracterizan al doble chevón. Su gama se estructura en dos niveles de potencia y batería. Por un lado, la versión Comfort Range desarrolla 210 CV gracias a su batería de 73 kWh y homologa hasta 520 km de autonomía, según la norma WLTP. En cuanto a la versión Long Range, alcanza los 230 CV de potencia y ofrece hasta 680 km de autonomía en ciclo combinado WLTP.

La recarga doméstica resulta tan sencilla como cargar un teléfono móvil. Por medio de un dispositivo como el Free2Move Charge Wallbox (11 kW), la batería pasa del 20% al 80% en solo cuatro horas y media en la versión Comfort Range, y en seis horas y media en la versión Long Range. Para los desplazamientos por carretera, ambas versiones admiten carga rápida en corriente continua en puestos de 160 kW, recuperando del 20% al 80% de la batería en menos de 30 minutos. Además, el planificador inteligente e-ROUTES acompaña al conductor calculando las paradas óptimas para afrontar cualquier viaje largo con total tranquilidad.

¿Afecta el tipo de motorización al espacio interior?

Una de las preguntas más frecuentes al comparar tecnologías electrificadas es si las baterías restan capacidad de carga o espacio para los pasajeros. En el nuevo Citroën C5 Aircross, la respuesta es rotunda: el espacio no cambia. Su arquitectura ha sido concebida desde el inicio para albergar distintas energías, manteniendo sus dimensiones XXL, una distancia entre ejes de 2,78 metros que prioriza el confort en las plazas traseras y un amplio maletero de 650 litros en todas las versiones.

Del mismo modo, toda la gama se beneficia del mismo nivel de confort y vanguardia tecnológica a bordo, destacando la nueva pantalla central vertical en cascada de 13 pulgadas, el Head-Up Display extendido y proyectado, los faros Citroën Matrix LED y el sistema Drive Assist 2.0 con conducción autónoma de Nivel 2.