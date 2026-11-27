Repsol mantendrá hasta el próximo 10 de enero los descuentos en carburantes, permitiendo así a sus clientes particulares que paguen con su aplicación Waylet acumular un ahorro de hasta 45 céntimos por litro de combustible y a los profesionales del transporte y autónomos que utilicen la tarjeta Solred un descuento de al menos 10 céntimos por litro.

En un comunicado, la energética ha indicado que, con esta nueva ampliación, mantendrá la campaña de descuentos, iniciada el pasado 21 de marzo, durante cerca de diez meses. Así, la petrolera mantiene una vía de ahorro en el combustible para los consumidores en un periodo que incluye las fiestas navideñas, en el que aumenta la movilidad por carretera.

En concreto, los clientes que utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España podrán seguir acumulando esos ahorros de hasta 45 céntimos de euro por litro de combustible, en función de las energías que tengan contratadas y de las ventajas asociadas a la nueva Tarjeta Waylet.

Asimismo, los profesionales del transporte y autónomos que usen la tarjeta Solred, tanto física como a través de la aplicación Waylet, continuarán disfrutando de un descuento automático en su factura de al menos 10 céntimos por litro de combustible, sin necesidad de contratar servicios adicionales. Solred es la mayor tarjeta profesional de España, con más de 250.000 clientes y dos millones de tarjetas activas.

Con esta ampliación, Repsol ha destacado que «mantiene su compromiso de favorecer el ahorro y ventajas a sus clientes». «La campaña forma parte del ecosistema de ahorro de la compañía, basado en una oferta multienergética que permite acumular ventajas en los distintos consumos y disponer de un único proveedor para cubrir las necesidades de energía del hogar y la movilidad», ha añadido.

Esta oferta integra la gama de combustibles más amplia del mercado, además de electricidad y calefacción, energía solar y movilidad eléctrica.