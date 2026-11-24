Suzuki Motor Ibérica y emovili han firmado un acuerdo de colaboración comercial para facilitar el acceso de los clientes de la marca a servicios de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La empresa de eficiencia energética facilitará a los clientes de la marca japonesa la instalación de puntos de recarga domésticos, además de gestionar los Certificados de Ahorro Energético (CAE), y ofrece una compensación por la compra de un modelo 100% eléctrico y la sustitución de un vehículo anterior, si se cumplen los requisitos.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Suzuki con la sostenibilidad y su apuesta por ofrecer diferentes alternativas de movilidad, acercando también la electrificación a los hogares.

La colaboración cobra especial relevancia con la incorporación del Suzuki e Vitara, el primer modelo 100% eléctrico de la marca, que amplía una oferta completamente electrificada formada por modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Para Suzuki Ibérica es importante proporcionar soluciones adaptadas a las distintas necesidades de sus clientes, facilitando no solo el acceso a diferentes tecnologías de propulsión, sino también a los servicios necesarios para aprovecharlas en el día a día.

El acuerdo con emovili, empresa especializada en la comercialización e instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y soluciones fotovoltaicas, permitirá ofrecer a los clientes de Suzuki un servicio completo y especializado que abarca desde el asesoramiento inicial hasta la instalación y puesta en funcionamiento del cargador. Suzuki trasladará a emovili los datos de contacto de los clientes interesados para que puedan gestionar cada solicitud y ofrecerles el asesoramiento necesario.

Una solución eléctrica para Suzuki

A través de esta colaboración, Suzuki dará a conocer los servicios de instalación de emovili mediante sus campañas y canales de comunicación, identificando a los clientes interesados y poniéndolos en contacto con la compañía. Además, ofrecerá soporte y asesoramiento, tanto económico como técnico, durante el proceso. Por su parte, emovili será responsable de gestionar directamente la relación con el cliente, realizar la instalación y facturar el servicio, garantizando los estándares de calidad acordados entre ambas compañías.

Cargadores con tres años de garantía

La propuesta incluye una garantía de tres años para el cargador y la instalación, además de un proceso de atención y seguimiento para facilitar la puesta en marcha del servicio. Suzuki y emovili han establecido plazos de instalación rápidos, asegurando un primer contacto con el cliente en un máximo de 24 horas laborables y la realización de la instalación en un plazo máximo de siete días desde su planificación. El conjunto del proceso no superará los 12 días laborables, siempre que la disponibilidad del cliente lo permita.

Con este acuerdo, Suzuki amplía los servicios que pone a disposición de sus clientes y refuerza su apuesta por una movilidad más sostenible, ofreciendo nuevas opciones para quienes desean dar el paso hacia el vehículo eléctrico y soluciones que facilitan su utilización en el día a día.

emovili facilita la tramitación de los CAE

Como servicio complementario, emovili tramita los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y abona al cliente una compensación cuando adquiere un Suzuki 100% eléctrico y sustituye un vehículo de combustión o híbrido no enchufable. Para acceder al incentivo deberá acreditarse el cambio de titularidad o la baja del vehículo anterior, que ambos vehículos correspondan al mismo titular y que se cumplan los demás requisitos vigentes. El abono está sujeto a la validación de la documentación y a la cesión de los ahorros energéticos.