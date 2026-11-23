Reparar el coche sin que se dispare el presupuesto es una prioridad para cualquier conductor. Por eso, cada vez más aficionados y amantes de la mecánica recurren a las piezas de segunda mano para sustituir componentes averiados.

Del desguace tradicional al marketplace

Plataformas como Opisto han transformado la búsqueda de recambios en un proceso rápido y 100 % digital, lo cual elimina la necesidad de visitar desguaces de forma presencial. Este marketplace reúne más de nueve millones de autopartes de ocasión procedentes de desguaces autorizados de Francia y el resto de Europa.

Este auge no es casualidad; responde a una realidad clara del mercado. En España, los turismos alcanzan ya una antigüedad promedio de 14,6 años, según el Informe Anual 2025 de ANFAC, lo que se traduce en un parque automovilístico veterano que exige mantenimiento constante.

A esta longevidad se suma el encarecimiento de las reparaciones. Muchos componentes ya no se comercializan por separado, lo que obliga a sustituir conjuntos completos ante una avería simple y aumenta el coste final para el conductor.

Claves para acertar con la pieza

Para quien conoce la mecánica, el éxito de la reparación está en los detalles. Antes de tramitar la compra de una pieza de coche usada, es fundamental verificar la referencia OEM, el código de motor o de caja de cambios y el número de bastidor (VIN), así como confirmar la versión exacta del modelo.

En el caso de los módulos electrónicos (como las centralitas), hay que tener en cuenta además la necesidad de codificación posterior. También conviene revisar con atención la descripción del estado del recambio y comprobar, si está disponible, el kilometraje del vehículo donante.

Por norma general, los elementos de desgaste (pastillas de freno, correas, filtros) deben montarse siempre nuevos. El verdadero margen de ahorro de las piezas de coche de segunda mano se concentra en componentes de mayor coste, como motores, cajas de cambio, turbos, faros o elementos de carrocería.

La transmisión es un ejemplo claro: ignorar el mantenimiento del diferencial puede convertir un cambio de aceite de unos 95 euros en una avería cercana a los 2700 euros, según ejemplifica un mecánico profesional en OKMotor. Cuando el daño ya es inevitable, optar por una unidad usada es la mejor vía para contener la factura.

Una reparación más sostenible

Reutilizar componentes de coche no solo beneficia al bolsillo, sino que también tiene un impacto ambiental muy positivo. Tal como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unión Europea promueve desde el año 2000 medidas clave para facilitar la reutilización, el reciclaje y la valorización de los componentes de los vehículos al final de su vida útil.

Una gestión adecuada en los centros autorizados (que abarca la descontaminación, el desmontaje de piezas aptas y un reciclaje de alta calidad) permite reducir los residuos destinados a vertederos y minimizar la huella de carbono asociada a la fabricación de recambios nuevos.

En definitiva, las piezas de coche de segunda mano procedentes de desguaces autorizados se posicionan como una alternativa inteligente que combina ahorro, garantía y rapidez, y permite alargar la vida útil del vehículo de forma responsable.