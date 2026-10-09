Enrique Álvarez, mecánico experto, avisa de la situación en España: «En cinco años nadie va a tener coche»

El parque automovilístico español continúa envejeciendo. La edad media de los turismos ha vuelto a subir hasta alcanzar los 14,6 años, según el Informe Anual 2025 de ANFAC. Actualmente, aproximadamente la mitad de los turismos que circulan por España tienen más de 15 años, mientras que casi dos de cada tres superan la década de antigüedad. En cifras absolutas, de los 26,7 millones de turismos registrados, 12,9 millones tienen más de 15 años. Una situación que evidencia la necesidad sustituir progresivamente los modelos más antiguos por vehículos más seguros y eficientes.

En este contexto, José López-Tafall, director general de ANFAC, señala que «la radiografía del parque automovilístico muestra que España avanza a distintas velocidades. Mientras algunas comunidades están renovando su parque con mayor intensidad, otras continúan acumulando vehículos cada vez más antiguos. La entrada de nuevos vehículos en el parque no solo es una cuestión de descarbonización, también supone mejorar la seguridad vial, reducir el consumo energético y facilitar el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías de movilidad. El impulso del Plan Auto+ representa una oportunidad para acelerar esa renovación, pero será necesario mantener políticas estables que permitan reducir las diferencias territoriales y rejuvenecer el parque en todo el país».

Aumento en el coste de las reparaciones

Enrique Álvarez, mecánico de profesión, advierte de que las reparaciones de los coches son mucho más caras que hace unos años. Según explica, los cambios en la fabricación de los vehículos están provocando que averías relativamente sencillas supongan un duro golpe para el bolsillo de los conductores. Por este motivo, considera que, dentro de unos años, pocas personas tendrán la capacidad económica necesaria no sólo para comprar un coche, sino para mantenerlo. «La reducción de calidad y los nuevos diseños de fabricación no se pueden sostener», sostiene.

Para ilustrar este problema, pone como ejemplo un vehículo de 2012 que ha llegado a su taller con la abrazadera de una barra estabilizadora rota. Hace unos años, esta pieza se venía por separado y su precio rondaba los ocho euros. Sin embargo, ahora los fabricantes la integran con otros componentes, lo que obliga a sustituir todo el conjunto para solucionar el mismo problema. «Antes valía de 8 a 10 euros, ponías tu horquilla y mantenías la barra estabilizadora delantera completa. Bueno, pues ya no la venden suelta. Hemos pasado de que la reparación costara 8 euros de la pieza y 20 euros de ponerla (28 euros) a 400 euros. Entonces, si hemos multiplicado por 8.000 el precio de la reparación, ¿quién lo va a mantener?», señala.

Según el mecánico, los diseños actuales disparan el coste de las reparaciones, ya que impiden sustituir determinados elementos de forma independiente. A su juicio, esta estrategia también beneficia económicamente a los fabricantes, que venden conjuntos completos en lugar de componentes individuales. Para explicar esta diferencia, compara el coste de producción de una pequeña pieza con el de todo el sistema que ahora es necesario reemplazar. «Si antes el fabricante te vendía esta abrazadera suelta que costaba 8 euros y le costaba fabricarla 4 euros, se ganaba 4 euros. Pero ahora, si sólo por esta abrazadera que se ha roto tengo que poner la barra estabilizadora completa que vale 350 euros y le vale fabricarla 50 euros, se gana 300 euros con la misma avería».

Las averías más frecuentes

«La falta de cuidado de la mecánica del vehículo sumado al desgaste propio del uso causan averías que afectan al comportamiento y pueden comprometer la seguridad de sus ocupantes. Por ello, el mantenimiento que todo conductor debe realizar a su vehículo es fundamental para circular con seguridad y comodidad, y para garantizar la eficiencia energética del vehículo, con consumos de combustible y emisiones contaminantes ajustadas. Como se suele decir, ahorrar en el mantenimiento del vehículo puede salir muy caro», alerta la DGT.

Las averías relacionadas con la batería son las más habituales en carretera y, en muchos casos, se deben a descuidos de los propios conductores. Este componente tiene una vida útil limitada, que suele situarse entre los tres y los cinco años, y aunque apenas necesita mantenimiento, conviene verificar el estado de carga cada 10.000 kilómetros.

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de la seguridad activa del vehículo y ocupan el segundo puesto entre las averías más frecuentes. Circular con las ruedas desgastadas, no detectar bultos o daños en la goma y descuidar la presión son algunos de los errores más comunes. Cabe recordar que la profundidad mínima legal del dibujo en las ranuras principales es de 1,6 milímetros.

Finalmente, el motor necesita un mantenimiento periódico. Entre los cuidados fundamentales destacan la lubricación, la refrigeración y la sustitución del aceite, los filtros, las correas y otros componentes sometidos al desgaste. Posponer las revisiones o ignorar las señales de posibles problemas puede acabar provocando averías cuyo coste puede ascender a varios miles de euros.