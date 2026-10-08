Según los expertos, el color del coche refleja el coeficiente intelectual de quien lo conduce: estos son los tres peores colores
El estudio revela la personalidad de los conductores que eligen ciertos tonos y una media del coeficiente intelectual
La psicología lo confirma: quienes dejan pasar a alguien en la fila del supermercado aunque tengan prisa suelen tener flexibilidad mental y empatía
La psicología deja claro que los que nacieron en 1950-1960 fueron mas felices que los jóvenes de hoy porque no tenían tantos bienes materiales
La Universidad holandesa de Groningen ha revelado una investigación que sugiere que el color del exterior de los coches podría estar relacionado con la personalidad y el funcionamiento cognitivo. Los resultados del estudio revelaron que las personas con un coche de un determinado color tienen un coeficiente intelectual mayor o menor en función de este.
El estudio ha concluido cuáles son los tres colores de coches que las personas con un bajo coeficiente intelectual más compran y cuáles son los tres colores que las personas con alto coeficiente tendían a tener.
Los 3 peores colores de coches
Los estudios concluyeron que las personas con un coeficiente intelectual más bajo tienden a elegir automóviles en tonos grises, marrones y amarillos.
La gente que elige tonalidades grisáceas suele asociarse con un rasgo de aversión extrema al riesgo. Aunque el gris se considera un color elegante y versátil, puede transmitir una necesidad de pasar desapercibido, así como una actitud conservadora.
En cuanto al color amarillo, se asocia a la energía y la creatividad. Sin embargo, los estudios advierten que el color se asocia a conductores que toman decisiones muy rápidas sin evaluar las consecuencias a largo plazo, buscando llamar la atención de forma simplista.
Quienes se decantan por tonalidades marrones suelen priorizar la estabilidad absoluta y la tradición, mostrando rechazo notable hacia la innovación.
Los 3 mejores colores de coches
El mismo estudio revela la otra cara de la moneda: los conductores con mayor inteligencia tienden a tonalidades de colores azules, rojas y verdes. Antiguamente, eran colores populares a principios de siglo. Sin embargo, actualmente su cuota de compra se ha reducido a la mitad.
El color rojo se asocia a conductores dinámicos, con alta confianza en sí mismos y que tomaban decisiones de forma rápida. El color azul refleja conductores introspectivos, pacíficos que buscan estabilidad. Suele vincularse con la inteligencia emocional y la empatía. Por último, el color verde es el del anticonformismo. Suele ser la elección de conductores que son independientes de las modas actuales, y que no hacen compras pensando en la inversión, sino en el gusto personal.