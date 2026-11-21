A mediados de los años 2000, se empezó a utilizar en España el sistema de matriculación que conocemos actualmente. Hasta entonces, los vehículos llevaban una placa con un código provincial, un formato implantado en 1900 que comenzaba con la letra correspondiente a la provincia, seguida de cuatro números y dos letras. El nuevo modelo simplificó la identificación y estableció una combinación de cuatro cifras y tres letras. El cambio tenía como objetivo facilitar la compraventa de vehículos de segunda mano y reforzar la identificación de España como Estado miembro de la Unión Europea.

Para formar las matrículas actuales se utilizan 20 letras válidas en cada una de las tres posiciones: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y» y «Z». Esto significa que existen 20 posibilidades para la primera letra, otras 20 para la segunda y otras 20 para la tercera. A estas combinaciones se suman las 10.000 opciones numéricas, desde el 0000 hasta el 9999. Por lo tanto, el sistema permite generar un total de 80 millones de matrículas diferentes.

Cuándo llega la letra ‘P’ a las matrículas españolas

La última matrícula registrada es la 15** NVH, correspondiente a un Renault Master, el 20 de noviembre de 2026, según la información facilitada por la DGT. Por lo tanto, cada vez queda menos para que se agoten todas las combinaciones que empiezan por la letra «N». Todo apunta a que esto sucederá en la primavera de 2027, cuando se alcance la serie NZZ.

Cuando llegue ese momento, los coches de nueva matriculación empezarán a llevar la letra «P», comenzando por la combinación PBB, ya que la letra «O» está excluida del sistema. Cabe recordar que la DGT decidió prescindir de todas las vocales para impedir que pudieran formarse palabras malsonantes o combinaciones que generasen confusión. Por este motivo, además de la «O», tampoco se utilizan las letras «A», «E», «I», «U», «Ñ» y «Q».

Según ANFAC, entre enero y octubre de 2026 se han vendido 1.010.545 vehículos, lo que supone un incremento del 6,2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que «octubre ha sido un mes histórico pues hemos tenido el mejor dato mensual desde 2008. No hemos llegado a las 100.000 unidades, pero nos quedamos muy cerca».

Tomando como referencia la última matrícula conocida, 15** NVH, todavía quedan aproximadamente 950.000 combinaciones por asignar antes de llegar a PBB. El cálculo tiene en cuenta que cada combinación de tres letras permite matricular 10.000 vehículos y que, desde NVH hasta NZZ, quedan unas 95 series, incluida la actual. Si se mantiene un ritmo de entre 80.000 y 120.000 matriculaciones mensuales, serían necesarios entre ocho y doce meses para completar este recorrido. Por lo tanto, la letra «P» podría aparecer en las matrículas españolas entre julio y noviembre de 2027.

A partir de ahí, la «R» podría aparecer entre abril de 2030 y enero de 2032; la «S», entre febrero de 2033 y marzo de 2036; y la «T», entre noviembre de 2035 y mayo de 2040. Posteriormente, llegaría la «V», prevista entre agosto de 2038 y julio de 2044; la «W», entre junio de 2041 y septiembre de 2048; la «X», entre marzo de 2044 y noviembre de 2052; la «Y», entre diciembre de 2046 y enero de 2057; y, finalmente, la «Z», entre octubre de 2049 y marzo de 2061. De mantenerse este ritmo de matriculaciones, las últimas combinaciones del sistema actual podrían agotarse aproximadamente entre 2052 y 2065.

Códigos QR y microchips

Entre las alternativas que se barajan para el futuro destaca la posibilidad de implantar un sistema de identificación mediante códigos QR y microchips integrados en los vehículos. Esta tecnología supondría un cambio significativo respecto al modelo tradicional . Sin embargo, no es una modificación que esté prevista a corto o medio plazo.

Ahora bien, su puesta en marcha no tendría lugar hasta que se agotaran todas las combinaciones disponibles del sistema actual, por lo que podrían transcurrir todavía varias décadas antes de que se hiciera realidad. Asimismo, para aplicar este cambio sería necesario modificar el Reglamento General de Circulación o aprobar una nueva orden publicada en el BOE que recogiera las normas del futuro sistema de matriculación.

Sanciones

Circular con la matrícula ilegible por suciedad o deterioro constituye una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros y sin pérdida de puntos. Sin embargo, cuando existe una manipulación deliberada de la placa para impedir la identificación del vehículo, la conducta puede considerarse muy grave y acarrear multas de hasta 6.000 euros, además de la retirada de seis puntos del permiso, según la DGT.

El artículo 10. 2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que «el conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía, especialmente a aquellos cuyas características les hagan más vulnerables. El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación».