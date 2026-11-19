Waymo ha suspendido indefinidamente el servicio de taxis autónomos en las autopistas de Estados Unidos. La filial de Alphabet retiró sus vehículos de las carreteras de todo el país después de que California los prohibiera en respuesta a recientes incidentes de tráfico. Una situación que llega a tan sólo unos meses del inicio de las operaciones de la compañía en España.

En concreto, Waymo permitía a los usuarios solicitar sus robotaxis para viajes por autopista en el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Miami y Austin. La compañía, con sede en California, ofrece viajes por las calles de muchas otras ciudades, como Las Vegas, Dallas y Denver. Sin embargo, la compañía mantiene sus servicios de transporte autónomo en las calles convencionales, por lo que sus vehículos siguen circulando y transportando pasajeros en las ciudades.

El origen de esta decisión está en una serie de incidentes registrados en California. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado prohibió el pasado 11 de noviembre que los coches autónomos de Waymo circulasen o realizasen pruebas en sus autopistas, al considerar que sus operaciones suponían un «riesgo inminente para la seguridad pública».

Problemas de seguridad

Uno de los episodios se produjo el 5 de noviembre, cuando tres robotaxis de la compañía entraron en una zona de obras activa en la autopista US 101, cerca de Burlingame. Al día siguiente, otro vehículo intentó esquivar a varios coches de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) que estaban realizando un corte controlado del tráfico en la autopista 280 de San Francisco.

Las autoridades consideran especialmente preocupante que los vehículos no hayan interpretado correctamente las señales y restricciones en zonas de obras, donde pueden encontrarse trabajadores, maquinaria y otros vehículos. Además, el organismo regulador ha recordado que ya se habían producido incidentes similares en mayo de este año.

La decisión llega, además, en un momento de creciente competencia en el coche autónomo. Waymo se enfrenta a los planes de expansión de Tesla y a la entrada de Zoox, la compañía de vehículos autónomos de Amazon. La capacidad de demostrar que sus coches pueden circular con seguridad en todo tipo de vías será determinante para convertir esta tecnología en un negocio de movilidad a gran escala.

Waymo llega a Madrid

Limitaciones que llegan a tan sólo unos meses de que la compañía de movilidad inicie su servicio de transporte de viajeros en vehículos totalmente autónomos en España, comenzando por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de dar la bienvenida a sus primeros usuarios en el año 2027.

Waymo superó los 20 millones de viajes pagados acumulados a finales de 2025, una cifra que supone cuadruplicar el volumen total con el que cerró el ejercicio de 2024. En la actualidad, la plataforma ofrece más de 500.000 trayectos pagados a la semana dentro de sus operaciones comerciales.

Asimismo, el sistema de conducción automatizada de la empresa, denominado Waymo Driver, ha recorrido más de 483 millones de kilómetros de forma 100% autónoma en su servicio de transporte privado (‘ride-hailing’).