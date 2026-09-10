WeRide, Uber Technologies y Avomo, la división de vehículos autónomos del Grupo Moove Cars, en colaboración con la Comunidad de Madrid han recibido la primera autorización nacional de España para la circulación de vehículos autónomos de pasajeros de nivel 4 por la vía pública, otorgada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta autorización supone un hito regulatorio clave para el lanzamiento del primer servicio comercial de vehículos autónomos en España.

Este lanzamiento marca el inicio de la entrada conjunta de WeRide y Uber en el mercado español y representa la cuarta de las 15 ciudades que forman parte de la alianza estratégica WeRide-Uber, con otras 11 previstas para 2030. En el marco de esta alianza global, WeRide y Uber planean desplegar decenas de miles de vehículos autónomos en vías públicas para ofrecer una movilidad autónoma segura y fiable a usuarios de todo el mundo.

Se prevé que las operaciones comerciales en España comiencen a finales de 2026, una vez finalizados los preparativos para su despliegue y alcanzados los hitos operativos y regulatorios necesarios. Este despliegue demuestra, además, la estrategia operativa de WeRide, basada en la optimización de activos. Al combinar la tecnología de conducción autónoma de WeRide, la plataforma de movilidad consolidada de Uber y la experiencia de Avomo en la gestión de flotas, esta alianza crea un marco escalable para el despliegue de servicios de transporte autónomo.

El permiso autoriza a WeRide, Uber y Avomo a iniciar las actividades de preparación para el despliegue, como la elaboración de mapas, la validación de rutas y las pruebas de operatividad, sentando así las bases para futuros servicios comerciales de transporte autónomo de pasajeros en el marco de la DGT ES-AV. La fase inicial contempla el despliegue de veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo, y se desplegarán en diversas zonas de alta demanda dentro de la Comunidad de Madrid. Al ser la primera homologación nacional del vehículo autónomo GXR de WeRide en la UE, este permiso establece un referente normativo para la certificación y comercialización de vehículos en toda la región.

El coche autónomo de pasajeros llega a Madrid

«Recibir este permiso supone un logro significativo para WeRide, ya que representa nuestro noveno permiso de conducción autónoma a nivel mundial y es una prueba de nuestro liderazgo global en la comercialización de servicios de vehículos autónomos. La región de Madrid es una puerta de entrada clave para nuestra expansión europea y, junto con socios como Uber y AVOMO, estamos un paso más cerca de llevar la movilidad autónoma a España antes de finales de 2026», declaró Jennifer Li, directora financiera y responsable de la división internacional de WeRide.

Por su parte, Sarfraz Maredia, director global de Movilidad Autónoma y Entrega de Uber declaró que «este permiso supone un hito importante para llevar la movilidad autónoma de la planificación a la implementación en el mundo real. La región de Madrid se está consolidando rápidamente como uno de los entornos más vanguardistas de Europa en materia de movilidad autónoma, y ​​nos entusiasma trabajar junto a nuestros socios para ayudar a que esa visión se convierta en realidad».

«Cada despliegue exitoso de vehículos autónomos comienza mucho antes del primer viaje comercial. Nuestra experiencia gestionando flotas autónomas en Estados Unidos ha demostrado que una preparación cuidadosa, procesos operativos rigurosos y una ejecución que priorice la seguridad son la base para escalar estos servicios», concluyó Manuel Puga, CEO de Moove Cars Group.

Este servicio representa el primer despliegue planificado de vehículos autónomos por Uber y WeRide en Europa y se sustenta en el favorable enfoque regulatorio de España hacia la movilidad autónoma, en el marco de la DGT ES-AV. Se espera que siente una base importante para el futuro despliegue de servicios de transporte autónomo en todo el país y en el mercado europeo en general.