El Papa León XIV llegó a Argentina el pasado 8 de noviembre tras tres días de visita a Uruguay. El Pontífice fue recibido por el presidente de la República, Javier Milei, en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, en lo que suponía el regreso de un Santo Padre a territorio argentino tras casi 40 años, desde Juan Pablo II en 1987.

Como es lógico, el país sudamericano montó un dispositivo de seguridad especial para acoger a León XIV. Toyota Argentina, junto a otros proveedores de equipamiento de transportes, fue el encargado de diseñar los dos Papamóviles para su estancia en suelo argentino.

Las especificaciones de los Papamóviles

Según una periodista argentina, que tuvo la oportunidad de verlo de cerca, el papamóvil es «una belleza impresionante, es divino. Es blanco impoluto, pero con detalles dorados. El escudo papal es una belleza y la chapa patente, bueno, ni hablemos».

Julián Benedetti, uno de los ingenieros encargados del diseño del modelo, afirmó que todo el proceso supuso una gran responsabilidad y un desafío enorme, ya que, más allá de la rigurosidad técnica, tan solo dispusieron de seis semanas para tenerlos a punto. Aun así, se mostró tremendamente orgulloso de haber diseñado el coche del Papa.

Benedetti, con casi 20 años de experiencia en Toyota, detalló que las especificaciones técnicas fueron muy minuciosas, poniendo el foco en «dimensiones de los asientos, del tamaño de los pasillos, lo que es la cúpula que lleva y otros detalles. No solo había que centrarse en las dimensiones, sino que también hay una propuesta de ingeniería para que sea estructuralmente sólida y, por supuesto, tener todas las pruebas dinámicas y de calidad necesarias».

El experto señaló que ambos Papamóviles son una modificación del Toyota Hilux en su versión diésel, con una apertura en ambos laterales para que Su Santidad pudiese saludar a sus fieles y que estos pudiesen acercarse a él. Además, tiró un dardo a Mercedes, otra de las marcas automovilísticas que suelen diseñar estos coches oficiales, asegurando que «no nos pueden decir nada».